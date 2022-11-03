Суд окупантів визнав загиблими 17 моряків із крейсера «Москва»

Суди були закритими, інтереси сімей представляла військова прокуратура та командування частини

В окупованому Севастополі на суді визнали загиблими моряків із крейсера «Москва». Раніше російська влада всіляко приховувала факт загибелі та заявляла, що вони зникли безвісти. Про це повідомляє російське ЗМІ «Агенство.Новости» із посиланням на дані з суду.

Зокрема, справа, за якою опубліковані рішення про визнання громадян «безвісти відсутніми або про оголошення померлими» має заявника в особі командира військової частини 42948, якій підпорядковувався крейсер «Москва», а також батьки загиблих військових.

Зазначається, що 16 судових справ розглядали впродовж червня-серпня і ще одну – у вересні. Рішення щодо 12 судових справ уже набрало чинності.

Цікаво, що серед позивачів є люди з такими ж прізвищами, що й моряки, про яких йшлося раніше в ЗМІ. Наприклад, Єгор Шкребець, Віталій Бегерський, Данило Герк, Іван Франтін та Леонід Савін.

Дмитро Шкребець, батько Єгора Шкребця підтвердив журналістам видання, що його сина визнали загиблим.

«Минули закриті суди за заявами батьків про визнання зниклих синів загиблими. Всі решта зниклих моряків, батьки яких таких заяв не писали, автоматично визнаються загиблими по закінченню шести місяців», – сказав він.

Також батько загиблого сина зазначив, що інтереси сімей представляла військова прокуратура та командування частини.

Нагадаємо, флагман Чорноморського флоту ВМФ Росії ракетний крейсер «Москва» затонув 14 квітня 2022 року, внаслідок удару, здійсненого 13 квітня в районі острова Зміїний двома ракетами «Нептун».

Ракетний крейсер «Москва» був найбільшим бойовим кораблем Чорноморського флоту РФ та належав до числа шести найбільших кораблів ВМФ Росії. За даними РНБО України з 510 осіб, що перебували на борту корабля, вдалось врятувати лише 58.

Раніше стало відомо, що Росія відмовляється визнавати загиблими 27 членів екіпажу потопленого українськими військовими крейсера «Москва».

Українська розвідка раніше повідомляла, що російські спецслужби примушують родини моряків з крейсера «Москва» замовчувати інформацію про своїх загиблих родичів. Родичів намагаються вмовити ні з ким не спілкуватися про своїх синів та чоловіків, які служили на крейсері. У разі відмови їм починають погрожувати невиплатами компенсацій та кримінальним переслідуванням.