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Можливий теракт на ЗАЕС: з’явилися нові деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Можливий теракт на ЗАЕС: з’явилися нові деталі
Росія готує теракт на Запорізькій АЕС
фото ілюстративне

Росіяни почали мінування ЗАЕС десь на другий тиждень після того, як окупували станцію

Російські загарбники не пускають місцевий персонал до гідротехнічних споруд Запорізької атомної електростанції – там виключно перебувають окупанти. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає «Еспресо».

«Росіяни почали мінування десь на другий тиждень після того, як вони окупували станцію. Неодноразово були випадки, що ці міни вибухають і пошкоджують технологічне обладнання. До гідротехнічних споруд вони не пускають місцевий персонал, тому там виключно перебувають військові. Ймовірність того, що там є мінування і вони щось готують – думаю, після підриву останніх подій на Каховській ГЕС не виключається і такий сценарій»,  сказав він.

Мер висловив сподівання, що вони цього не зроблять, бо будуть непередбачувані наслідки – ймовірність викидів радіоактивних речовин в атмосферу і навколишнє середовище.

«Сподіваємось, що все буде добре і у них в головах щось є – вони не вчинять такий страшний злочин з використанням ядерних речовин», – підсумував Орлов.

Раніше Міністерство закордонних справ Росії визнало, що теракт на Запорізькій атомній електростанції таки готується.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що у разі теракту на Запорізькій АЕС, Росія, найімовірніше, підірве розташований поруч зі станцією ставок-охолоджувач. З технічної точки зору на ЗАЕС вже все готове для організації техногенної катастрофи.

За даними розвідки, російські загарбники зменшують присутність на території Запорізької АЕС. Згідно отриманих вказівок окупанти мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму. 

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Теги: Запорізька АЕС війна окупанти

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