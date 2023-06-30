Можливий теракт на ЗАЕС: з’явилися нові деталі

Росіяни почали мінування ЗАЕС десь на другий тиждень після того, як окупували станцію

Російські загарбники не пускають місцевий персонал до гідротехнічних споруд Запорізької атомної електростанції – там виключно перебувають окупанти. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає «Еспресо».

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«Росіяни почали мінування десь на другий тиждень після того, як вони окупували станцію. Неодноразово були випадки, що ці міни вибухають і пошкоджують технологічне обладнання. До гідротехнічних споруд вони не пускають місцевий персонал, тому там виключно перебувають військові. Ймовірність того, що там є мінування і вони щось готують – думаю, після підриву останніх подій на Каховській ГЕС не виключається і такий сценарій», сказав він.

Мер висловив сподівання, що вони цього не зроблять, бо будуть непередбачувані наслідки – ймовірність викидів радіоактивних речовин в атмосферу і навколишнє середовище.

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«Сподіваємось, що все буде добре і у них в головах щось є – вони не вчинять такий страшний злочин з використанням ядерних речовин», – підсумував Орлов.

Раніше Міністерство закордонних справ Росії визнало, що теракт на Запорізькій атомній електростанції таки готується.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що у разі теракту на Запорізькій АЕС, Росія, найімовірніше, підірве розташований поруч зі станцією ставок-охолоджувач. З технічної точки зору на ЗАЕС вже все готове для організації техногенної катастрофи.

За даними розвідки, російські загарбники зменшують присутність на території Запорізької АЕС. Згідно отриманих вказівок окупанти мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму.