«Мы в кольце». Нажаханий окупант розказав, як у Кремля «все йде за планом» 

Перехоплення ГУР свідчить, що в армії загарбників бойовий дух не на висоті

Рашисти потрапили в оточення на фронті

Російський окупант подзвонив з України додому, щоб попрощатись з дружиною. Він плаче і переляканий, та водночас просить нікому про це не говорити. Про це йдеться у перехопленні Головного управління розвідки Міноборони.

«Мы в кольце. Я позвонил попрощаться. Никому не говори, тут пи*дец. С нашей разведгруппы еле пришли», – каже загарбник.

Дружина йому заперечила: буцімто їм сказали, що їхні вояки тримаються.

Нагадаємо, ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана. Тим часом російські загарбники у Telegram-каналах зчинили паніку. Загарбники пишуть, що ЗСУ прорвали їхню оборону і беруть у «котел» окупантів. За словами самих же ворогів, ситуація в них під Лиманом вкрай важка.