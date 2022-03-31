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    МЗС Туреччини повідомив, коли може відбутися нова зустріч Кулеби та Лаврова

    Зустріч Кулеби та Лаврова може відбутися через тиждень-два - МЗС Туреччини повідомив, коли може відбутися нова зустріч Кулеби та Лаврова
    Зустріч Кулеби та Лаврова може відбутися через тиждень-два
    фото: informator.press

    Обидві сторони сказали, що хотіли б приїхати

    Чергова зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і глави МЗС Росії Сергія Лаврова може відбутися через тиждень-два. Турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу запевнив, що Анкара робить все можливе для цього. Про це повідомляє NTV.

    «Зараз ми намагаємося звести разом міністрів закордонних справ України та Росії. Вчора ми відправили повідомлення міністрам закордонних справ Росії Сергію Лаврову і міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі. Обидві сторони сказали, що хотіли б приїхати, коли вони готові. Точну дату назвати не представляється можливим. Сказали, що може бути зустріч через тиждень-два», – зазначив Чавушоглу.

    Нагадаємо, що українська делегація привезла до Стамбулу на переговори з Росією проєкт великого договору про міжнародні гарантії для України. Також Банкова повідомила подробиці переговорів України з Росією в Стамбулі

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    Теги: МЗС росія окупанти війна Сергій Лавров Україна Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
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    МЗС Туреччини повідомив, коли може відбутися нова зустріч Кулеби та Лаврова