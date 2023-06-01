Кремль, імовірно, наказав «кадировцям» замінити «вагнерівців» у Бахмуті – ISW

Бойовики Кадирова в основному діяли в тилу після участі в боях за Маріуполь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ

Кадиров не поспішає залучати свої сили до наступальних операцій в Україні

Російське військове командування, ймовірно, віддало наказ військам глави Чечні Рамзана Кадирова розпочати наступальні операції в Україні після виведення сил групи «Вагнер» із Бахмута. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Як зазначається, Кадиров 31 травня заявив, що чеченські сили отримали новий наказ і взяли на себе відповідальність за лінію фронту в Донецькій області.

За його словами, чеченські підрозділи повинні розпочати «активні бойові дії» і «звільнити низку населених пунктів». Чеченський спецназ «Ахмат» і полк спеціального призначення «Північ-Ахмат» перекинуті на Мар'їнський напрямок на південний захід від Донецька, додав Кадиров.

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Міноборони Росії заявило, що штурмові загони 5-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу і спецназу «Ахмат» проводять наступальні операції на Мар'їнському напрямку.

Наразі аналітики не помітили жодних ознак наступальних операцій чеченців у Запоріжжі чи Херсоні. Вони вказують на те, що чеченські сили в основному діяли в тилу після участі в боях за Маріуполь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ, за винятком деяких наступальних дій навколо Білогорівки у Луганській області.

Крім того, ISW зафіксував, як сили Кадирова діяли як поліцейські сили в тилу на півдні України і проводили локальні розвідувальні операції в Запорізькій області.

«Обмежена участь чеченських підрозділів на фронті поряд із тим, що Кадиров приділяє велику увагу вербуванню, може свідчити про те, що він не поспішає залучати свої сили до наступальних операцій в Україні, незважаючи на свої ультранаціоналістичні наративи», – припускають аналітики.

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Якщо заяви Кадирова про те, що в Україні перебуває 7000 їхніх бойовиків, близькі до правди, його сили не зможуть успішно провести кілька значних наступальних операцій, впевнені фахівці.

За даними ISW, Кремль також може спробувати розірвати відносини Кадирова із засновником групи «Вагнер» Євгеном Пригожиним і знову підкреслити федеральну владу над чеченськими силами.

мапа боїв: ISW

Інші висновки ISW

Офіційна відповідь РФ на нещодавні атаки на Москву залишається, ймовірно, недостатньою, щоб задовольнити прагнення російського ультранаціоналістичного інформаційного простору до ескалації війни.

Російські війська вели наземні атаки на північний захід від Сватового та на південь від Кремінної.

Окупанти здійснили обмежені наземні атаки навколо Бахмута та вздовж лінії Авдіївка – Донецьк.

Російські війська продовжують зосереджуватися на півдні України.

Схоже, Держдума РФ розглядає заходи щодо легалізації призову до армії нинішніх або колишніх ув’язнених росіян.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Любінець заявив, що Україна має новий шлях для репатріації українських дітей, викрадених до Росії.

Нагадаємо, голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров анонсував наступ своїх бойовиків на Донеччині. Він стверджує, що бойовики полку «Ахмат» отримали наказ «просуватися» вперед.

Раніше глава Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв «помсту в повному сенсі слова» за удар безпілотниками по Москві.