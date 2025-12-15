На Буковині стався землетрус. Що відомо

Поштовхи відбулися на глибині 2 км

Уранці 15 грудня в Україні зафіксували землетрус. Він стався у Чернівецькій області, магнітудою 2,2. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

«15 грудня 2025 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Дністровському районі Чернівецької області, Сокирянська ТГ, магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера), на глибині 2 км», – йдеться у повідомленні центру. Відомо, що цей землетрус кваліфікували як ледве відчутний.

У Чернівецькій області стався землетрус фото: Головний центр спеціального контролю

У Головному центрі спеціального контролю закликали повідомляти про землетруси чи поштовхи, які ви могли відчути, для уточнення енергетичних параметрів землетрусу.

Нагадаємо, що у Тернопільській області 12 грудня стався землетрус магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи зафіксовано о 21:33:58 11 грудня. За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних.

Раніше «Главком» розповідав про те, що у ніч на 9 грудня в Японії стався землетрус магнітудою 7,5 балів. Унаслідок інциденту поранено щонайменше 33 людини. Прем’єр-міністерка країни Санае Такаїчі розповіла, що було створено надзвичайну робочу групу для термінової оцінки збитків. Землетрус магнітудою 7,5 балів стався близько 23:15 у Тихому океані,