Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Буковині стався землетрус. Що відомо

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
На Буковині стався землетрус. Що відомо
15 грудня в Україні зафіксували землетрус
фото: USGS

Поштовхи відбулися на глибині 2 км

Уранці 15 грудня в Україні зафіксували землетрус. Він стався у Чернівецькій області, магнітудою 2,2. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

«15 грудня 2025 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Дністровському районі Чернівецької області, Сокирянська ТГ, магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера), на глибині 2 км», – йдеться у повідомленні центру. Відомо, що цей землетрус кваліфікували як ледве відчутний.

У Чернівецькій області стався землетрус
У Чернівецькій області стався землетрус
фото: Головний центр спеціального контролю

У Головному центрі спеціального контролю закликали повідомляти про землетруси чи поштовхи, які ви могли відчути, для уточнення енергетичних параметрів землетрусу.

Нагадаємо, що у Тернопільській області 12 грудня стався землетрус магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи зафіксовано о 21:33:58 11 грудня. За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних. 

Раніше «Главком» розповідав про те, що у ніч на 9 грудня в Японії стався землетрус магнітудою 7,5 балів. Унаслідок інциденту поранено щонайменше 33 людини. Прем’єр-міністерка країни Санае Такаїчі розповіла, що було створено надзвичайну робочу групу для термінової оцінки збитків. Землетрус магнітудою 7,5 балів стався близько 23:15 у Тихому океані, 

 

Читайте також:

Теги: Чернівецька область землетрус Буковина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Потужний землетрус стався біля північної частини Японії
В Японії стався землетрус магнітудою 7,5 балів (відео)
9 грудня, 19:58
Співробітники СБУ затримали агентів «на гарячому», коли вони проводили дорозвідку поблизу сільради в Івано-Франківській області
Затримано іноземців, які на замовлення РФ вчиняли підпали на Буковині
9 грудня, 10:10
За класифікацією цей землетрус відноситься до відчутних
На Тернопільщині стався землетрус
12 грудня, 10:09

Події в Україні

На Буковині стався землетрус. Що відомо
На Буковині стався землетрус. Що відомо
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів через обстріл Дніпропетровщини: список
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів через обстріл Дніпропетровщини: список
Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2025 року
Втрати ворога станом на 15 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 15 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 15 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 15 грудня 2025

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua