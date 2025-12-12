Головна Країна Суспільство
На Тернопільщині стався землетрус

Ірина Міллер
Ірина Міллер
На Тернопільщині стався землетрус
За класифікацією цей землетрус відноситься до відчутних
Підземні поштовхи було зафіксовано о 21:33:58 11 грудня

У Тернопільській області стався землетрус магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

«11 грудня 2025 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Тернопільській області, Чортківського району, Мельнице-Подільської ТГ, магнітудою 2,9 (за шкалою Ріхтера), на глибині 3 км», – ідеться у повідомленні.

Як вказано, підземні поштовхи зафіксовано о 21:33:58 11 грудня. За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних. 

Нагадаємо, 27 липня 2025 року, поблизу Полтави було зафіксовано землетрус. Подія сталася о 10:47 в районі населеного пункту Старі Санжари. За даними центру, магнітуда землетрусу склала 2,9 за шкалою Ріхтера, а його гіпоцентр знаходився на глибині 7,1 км. 

До слова, тільки з початку 2025 року вже зареєстровано з півдестяка підземних поштовхів. Провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Дмитро Гринь в інтерв'ю «РБК-Україна» пояснив, чи можуть статися землетруси в Україні через ракетні вибухи. Гринь пояснив, що геологічні об'єкти – це перш за все, структури з величезною масою, яка простягається на велику глибину. Навіть систематичні вибухи тисяч тонн вибухівки здатні вивільняти замалу енергію для такої величезної маси, щоб вона її кудись зрушила.  

