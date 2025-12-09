Затримано іноземців, які на замовлення РФ вчиняли підпали на Буковині

Співробітники СБУ затримали агентів «на гарячому», коли вони проводили дорозвідку поблизу сільради в Івано-Франківській області

Зловмисники знищили адмінбудівлю в одному із районів Чернівецької області

Служба безпеки та Національна поліція викрили двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які на замовлення РФ вчиняли підпали на Буковині. За матеріалами справи, фігурантами виявились 27-річні громадяни сусідньої європейської країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, зловмисники за допомогою легкозаймистої суміші знищили адмінбудівлю в одному із районів Чернівецької області. Після цього, з метою подальшого розхитування суспільно-політичної обстановки на заході України, іноземці отримали завдання на продовження серії підпалів.

Співробітники СБУ затримали агентів «на гарячому», коли вони проводили дорозвідку поблизу сільради в Івано-Франківській області.

За матеріалами справи, обидва фігуранти потрапили до уваги російської спецслужби, коли перебували ще за межами України. Один із іноземців був завербований росіянами у Телеграм-каналі, де писав коментарі на підтримку збройної агресії РФ. Згодом агент залучив до співпраці свого знайомого. Після вербування їх разом «відрядили» в Україну для виконання ворожих завдань.

«Спочатку фігуранти оселилися в готелі на околиці Чернівців, а вже наступного дня вчинили підпал, який відзняли на камеру та «прозвітували» кураторові від російського ГРУ. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений шляхом підпалу, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, заподіяння значної майнової шкоди за попередньою змовою групою осіб)», – йдеться у повідомленні.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Миколаївщині російську інформаторку. Вона шпигувала за переміщенням бронетехніки Сил оборони поблизу лінії фронту на півдні України.

Раніше контррозвідка Служби безпеки України затримала продавчиню мілітарі-магазину в Краматорську, яка коригувала російські атаки по місту.