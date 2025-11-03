В Афганістані стався потужний землетрус: є загиблі та поранені

За даними ЗМІ, підземні поштовхи відчувалися також у країнах, що межують з Афганістаном

Епіцентр землетрусу був на глибині 28 км поблизу Мазар-і-Шарифа

На півночі Афганістану стався потужний землетрус магнітудою 6,3. Підземні поштовхи відчувалися поблизу міста Мазар-і-Шариф, де, за попередніми даними, загинули щонайменше семеро людей і понад 150 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними Геологічної служби США (USGS), епіцентр землетрусу був на глибині 28 км поблизу Мазар-і-Шарифа, населення якого становить близько 523 тис. осіб. «Станом на сьогоднішній ранок, за повідомленнями, 150 осіб отримали поранення, а семеро загинули. Постраждалих доставили до медичних закладів», – повідомив Самім Джоянда, речник департаменту охорони здоров'я в Самангані.

😱В Афганістані вночі стався сильний землетрус, що призвів до загибелі людей і численних поранень.



За інформацією Геологічної служби США (USGS), землетрус стався о 00:59 у районі Гіндукуш неподалік міста Мазарі-Шаріф на півночі Афганістану. Його епіцентр знаходився на глибині 28… pic.twitter.com/Icwb9WWmzF — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 3, 2025

Посадовець зазначив, що ці дані базуються на звітах лікарень, зібраних станом на ранок понеділка. Система оцінки наслідків Usgs Pager видала помаранчевий рівень небезпеки, що свідчить про ймовірність значних жертв і масштабних руйнувань. У відомстві зазначили, що подібні події раніше вимагали реагування на національному рівні.

Речник провінції Балх Хаджі Заїд повідомив, що під час землетрусу частково обвалилася святиня – Блакитна мечеть у Мазар-і-Шарифі.

Нагадаємо, у Туреччині стався потужний землетрус магнітудою 6,1 бала за шкалою Ріхтера. Увечері, 27 жовтня, у місті Синдиргі, провінція Баликесір о 22:48 місцевого часу на території цієї області стався землетрус магнітудою 6,1 за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу залягав на глибині близько 6 км, однак поштовхи відчувалися й в інших провінціях, включаючи Стамбул та Ізмір.

До слова, уранці 10 жовтня біля південного узбережжя Філіппін стався потужний землетрус магнітудою 7,5.