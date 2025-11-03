В Афганістані стався потужний землетрус: є загиблі та поранені
Епіцентр землетрусу був на глибині 28 км поблизу Мазар-і-Шарифа
На півночі Афганістану стався потужний землетрус магнітудою 6,3. Підземні поштовхи відчувалися поблизу міста Мазар-і-Шариф, де, за попередніми даними, загинули щонайменше семеро людей і понад 150 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.
За даними Геологічної служби США (USGS), епіцентр землетрусу був на глибині 28 км поблизу Мазар-і-Шарифа, населення якого становить близько 523 тис. осіб. «Станом на сьогоднішній ранок, за повідомленнями, 150 осіб отримали поранення, а семеро загинули. Постраждалих доставили до медичних закладів», – повідомив Самім Джоянда, речник департаменту охорони здоров'я в Самангані.
😱В Афганістані вночі стався сильний землетрус, що призвів до загибелі людей і численних поранень.
За інформацією Геологічної служби США (USGS), землетрус стався о 00:59 у районі Гіндукуш неподалік міста Мазарі-Шаріф на півночі Афганістану. Його епіцентр знаходився на глибині 28… pic.twitter.com/Icwb9WWmzF
Посадовець зазначив, що ці дані базуються на звітах лікарень, зібраних станом на ранок понеділка. Система оцінки наслідків Usgs Pager видала помаранчевий рівень небезпеки, що свідчить про ймовірність значних жертв і масштабних руйнувань. У відомстві зазначили, що подібні події раніше вимагали реагування на національному рівні.
Речник провінції Балх Хаджі Заїд повідомив, що під час землетрусу частково обвалилася святиня – Блакитна мечеть у Мазар-і-Шарифі.
