В Афганістані стався потужний землетрус: є загиблі та поранені

glavcom.ua
За даними ЗМІ, підземні поштовхи відчувалися також у країнах, що межують з Афганістаном
фото: aa.com.tr

Епіцентр землетрусу був на глибині 28 км поблизу Мазар-і-Шарифа

На півночі Афганістану стався потужний землетрус магнітудою 6,3. Підземні поштовхи відчувалися поблизу міста Мазар-і-Шариф, де, за попередніми даними, загинули щонайменше семеро людей і понад 150 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними Геологічної служби США (USGS), епіцентр землетрусу був на глибині 28 км поблизу Мазар-і-Шарифа, населення якого становить близько 523 тис. осіб. «Станом на сьогоднішній ранок, за повідомленнями, 150 осіб отримали поранення, а семеро загинули. Постраждалих доставили до медичних закладів», – повідомив Самім Джоянда, речник департаменту охорони здоров'я в Самангані.

Посадовець зазначив, що ці дані базуються на звітах лікарень, зібраних станом на ранок понеділка. Система оцінки наслідків Usgs Pager видала помаранчевий рівень небезпеки, що свідчить про ймовірність значних жертв і масштабних руйнувань. У відомстві зазначили, що подібні події раніше вимагали реагування на національному рівні.

Речник провінції Балх Хаджі Заїд повідомив, що під час землетрусу частково обвалилася святиня – Блакитна мечеть у Мазар-і-Шарифі.

Нагадаємо, у Туреччині стався потужний землетрус магнітудою 6,1 бала за шкалою Ріхтера. Увечері, 27 жовтня, у місті Синдиргі, провінція Баликесір о 22:48 місцевого часу на території цієї області стався землетрус магнітудою 6,1 за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу залягав на глибині близько 6 км, однак поштовхи відчувалися й в інших провінціях, включаючи Стамбул та Ізмір.

До слова, уранці 10 жовтня біля південного узбережжя Філіппін стався потужний землетрус магнітудою 7,5.

Теги: Афганістан землетрус

