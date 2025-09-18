На Камчатці стався землетрус магнітудою 7,8 балів (відео)

Наразі немає інформації про серйозні пошкодження інфраструктури

На Камчатці стався потужний землетрус, за даними Геологічної служби США (USGS), магнітуда якого склала 7,8 бала. Однак, за повідомленням Геофізичної служби РАН, в Петропавловську-Камчатському сила підземних поштовхів була оцінена в 7,2 бала, передає «Главком».

Губернатор Камчатської області Росії Володимир Солодов повідомив, що після потужного землетрусу магнітудою 7,8, який стався біля східного узбережжя півострова, було оголошено попередження про цунамі.

Новий землетрус магнітудою 7,8 стався на Камчатці – геологічна служба США



Геофізична служба РАН повідомила, що магнітуда в Петропавловську-Камчатському склала 7,2 бала. pic.twitter.com/MOU7M8aR6g — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 18, 2025

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Як повідомляється, наразі немає інформації про серйозні пошкодження інфраструктури, хоча місцеві органи продовжують стежити за ситуацією та підготовлені до можливих подальших заходів.

Геологічна служба США (USGS) підтвердила, що землетрус мав магнітуду 7,8, що дещо відрізняється від оцінки губернатора, але також вказує на високу силу землетрусу. Водночас, система попередження про цунамі США не видавала попереджень для цього регіону після землетрусу.

Нагадаємо, вранці 13 вересня на Камчатці у РФ стався землетрус. Потужні підземні поштовхи зафіксували о 6-й ранку за київським часом. Хоча російські джерела розходяться в даних, губернатор Володимир Солодов уточнив, що магнітуда в епіцентрі в Тихому океані сягала 7.7, тоді як у самому регіоні – 6.3.