В Японії стався землетрус магнітудою 7,5 балів (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
В Японії стався землетрус магнітудою 7,5 балів (відео)
Потужний землетрус стався біля північної частини Японії
фото: AP

Унаслідок землетрусу відомо про понад 30-х постраждалих

У ніч на 9 грудня в Японії стався землетрус магнітудою 7,5 балів. Унаслідок інциденту поранено щонайменше 33 людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Агентство пожежної безпеки та ліквідації наслідків катастроф, яке цитує AP.

Прем'єр-міністерка країни Санае Такаїчі розповіла, що було створено надзвичайну робочу групу для термінової оцінки збитків. Землетрус магнітудою 7,5 балів стався близько 23:15 у Тихому океані, приблизно за 80 км від узбережжя префектури Аоморі, найпівнічнішої префектури головного острова Хонсю. Геологічна служба США оцінила землетрус у 7,6 бала та зазначила, що він стався на глибині 44 км.

Хвилі висотою до 70 см зафіксували в порту Куджі в префектурі Івате. Близько 800 домівок залишилися без електрики, а швидкісні поїзди та кілька місцевих ліній у регіоні призупинили роботу вранці у вівторок.

Регулятор ядерної безпеки повідомив, що приблизно 450 літрів води розлилося в зоні охолодження відпрацьованого палива на підприємстві з переробки ядерного палива Роккашо в Аоморі, але рівень води залишився в межах норми й небезпеки немає. Аномалій не виявили і на інших ядерних об'єктах.

Метеоагентство застерегло про можливі повторні поштовхи найближчими днями. Також повідомлено про невелике зростання ризику землетрусу магнітудою до восьми балів та можливого цунамі вздовж північно-східного узбережжя Японії – від префектури Тіба, на схід від Токіо, до Хоккайдо.

Нагадаємо, у 2024 році в Японії стався землетрус магнітудою 5,9 балів. Він спричинив цунамі на островах. Землетрус стався під водою поблизу безлюдного острова Торісіма, приблизно за 600 км на південь від Токіо.

