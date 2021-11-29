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    Злодій отримав один день тюрми за крадіжку 40-річної давності

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    Термін давності злочину вже сплив - Злодій отримав один день тюрми за крадіжку 40-річної давності
    Термін давності злочину вже сплив
    Фото з відкритих джерел

    Крадій антикваріату намагався продати гвинтівку, вкрадену у 1971 році

    У США чоловік, який викрав із музеїв десятки старовинних експонатів, отримав один день ув'язнення.

    Минулого року 78-річного Томаса Гевіна затримали під час спроби продати гвинтівку, яку він викрав ще 1971-го, пише ВВС.

    «Гвинтівка Крістіана Ортера коштує понад $175 тис. – це одна з двох, які збереглися з оригінальним крем'яним механізмом. На ній вказано ім'я виробника, місце і дата виготовлення», – йдеться у повідомленні.

    Гевін зізнався ФБР у крадіжці цієї та інших раритетних гвинтівок XVIII та XIX ст. із музеїв по всьому штату Пенсильванія. Вийти на злочинця вдалося завдяки антиквару.

    Розглядаючи справу, суд дійшов висновку, що термін давності за багатьма крадіжками вже сплив. Адвокат охарактеризував Гевіна як колекціонера старовини, для якого прибуток не був мотивацією.

    Окрім дня у тюрмі, Гевіна засудили до трьох років перебування під наглядом, включаючи рік домашнього арешту. Він також має сплатити штраф у розмірі $25 тис. і відшкодувати потерпілим понад $23 тис.

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    Теги: суд США ФБР адвокат штраф гвинтівка чоловік
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    Злодій отримав один день тюрми за крадіжку 40-річної давності