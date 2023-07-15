На Чернігівщині з Десни витягнули російський танк (фото)

Танк був затоплений під час невдалої спроби окупантів переправитись через річку Десна

Російський танк, який витягнули з води, не має значних ушкоджень, тому після відновлення стане до лав ЗСУ

У селі Шестовиця, що в Чернігівській області, з річки Десна витягли російський танк. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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«У військових стане ще на один танк більше. Водолази-сапери та фахівці водолазно-рятувальних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту спільно із військовими оперативного командуванням «Північ» витягли російський танк, який був затоплений під час невдалої спроби переправитись через річку Десна в районі села Шестовиця на Чернігівщині», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російський танк, який витягнули з води, не має значних ушкоджень, тому після відновлення стане до лав Збройних Сил України.

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В повідомленні сказано, що у ході боїв під Черніговом, російські війська неодноразово вдавались до спроб здійснити перекидання своїх підрозділів через річку Десна у районі Шестовиці, але зазнавали невдачі. Тому місцеві жителі жартома називають своє село «другою Чорнобаївкою», натякаючи на село під Херсоном, де бійці ЗСУ неодноразово успішно били по місцевому аеродрому з ворожою технікою. Ворог панікував від самої згадки про Чорнобаївку і не хотів йти в наступ на цьому напрямку.

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Нагадаємо, триває 507-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 32 бойових зіткнення.