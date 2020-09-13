На Дніпрі через поломку двигуна зупинився теплохід із 77 пасажирами на борту



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Під час проведення операції по поверненню теплоходу до місця його швартовки ніхто з пасажирів не постраждав Фото ГУ ДСНС України у Черкаській області

Для буксирування теплоходу з річкового порту прибув буксир «Остановочний»

У Черкасах через поломку двигуна під час руху зупинився теплохід із 77 пасажирами на борту. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Черкаській області.

«12 вересня близько 20:20 у Черкасах на річці Дніпро зупинився та не міг продовжити самостійно рух прогулянковий теплохід «Герой Дубина». Зупинка водного транспорту, на якому перебувало 77 пасажирів та 4 члени екіпажу, виникла через несправність двигуна», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що за допомогою водного патруля Управління патрульної поліції та рятувальників 2-ї державної пожежно-рятувальної частини до берега доставлено 7 осіб, серед яких 1 дитина. Водночас для буксирування теплоходу з річкового порту прибув буксир «Остановочний».

Проте після відновлення роботи двигуна річкове судно самостійно продовжило рух і о 22:23 повернулося до річкового порту «Черкаси». Його повернення на водному катері супроводжували співробітники відділення пошукових водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Додається, що у порту відпочивальників зустрічали співробітники ДСНС та під час спілкування з людьми, що зійшли з теплоходу, надавала психологічну допомогу та пропонувала гарячий чай.

Під час проведення операції по поверненню теплоходу до місця його швартовки ніхто з пасажирів не постраждав.