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    Події в Україні

    На Дніпрі через поломку двигуна зупинився теплохід із 77 пасажирами на борту

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    Під час проведення операції по поверненню теплоходу до місця його швартовки ніхто з пасажирів не постраждав
    Фото ГУ ДСНС України у Черкаській області

    Для буксирування теплоходу з річкового порту прибув буксир «Остановочний»

    У Черкасах через поломку двигуна під час руху зупинився теплохід із 77 пасажирами на борту. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Черкаській області.

    «12 вересня близько 20:20 у Черкасах на річці Дніпро зупинився та не міг продовжити самостійно рух прогулянковий теплохід «Герой Дубина». Зупинка водного транспорту, на якому перебувало 77 пасажирів та 4 члени екіпажу, виникла через несправність двигуна», – сказано у повідомленні.

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    На Дніпрі через поломку двигуна зупинився теплохід із 77 пасажирами на борту
    На Дніпрі через поломку двигуна зупинився теплохід із 77 пасажирами на борту
    На Дніпрі через поломку двигуна зупинився теплохід із 77 пасажирами на борту
    Фото ГУ ДСНС України у Черкаській області

    Зазначається, що за допомогою водного патруля Управління патрульної поліції та рятувальників 2-ї державної пожежно-рятувальної частини до берега доставлено 7 осіб, серед яких 1 дитина. Водночас для буксирування теплоходу з річкового порту прибув буксир «Остановочний».

    Проте після відновлення роботи двигуна річкове судно самостійно продовжило рух і о 22:23 повернулося до річкового порту «Черкаси». Його повернення на водному катері супроводжували співробітники відділення пошукових водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

    Додається, що у порту відпочивальників зустрічали співробітники ДСНС та під час спілкування з людьми, що зійшли з теплоходу, надавала психологічну допомогу та пропонувала гарячий чай.

    Під час проведення операції по поверненню теплоходу до місця його швартовки ніхто з пасажирів не постраждав.

    ДСНС Черкаси Дніпро зупинка
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