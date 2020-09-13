На Миколаївщині горить міське сміттєзвалище: фото



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На Миколаївщині горить міське сміттєзвалище

Площа пожежі становить 500 кв. м.

У м. Южноукраїнськ Миколаївської області горить полігон твердих побутових відходів.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївській області.

За викликом було направлено чергові відділення двох державних пожежно-рятувальних частин, також залучено 3 водовози та бульдозер (для розгортання великогабаритного сміття).

Площа пожежі становить 500 кв. м. Наразі гасіння вогню триває.

Нагадаємо, що у Києві горіла будівля учбово-виробничого підприємства.

Як повідомлялося, 8 вересня сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Василя Касіяна,1 у Голосіївському районі столиці. Вгонь від загоряння побутового сміття на площі 20 кв. м розповсюдився на поруч розташовані цегляні гаражі.