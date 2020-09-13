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    Події в Україні

    На Миколаївщині горить міське сміттєзвалище: фото

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    На Миколаївщині горить міське сміттєзвалище - На Миколаївщині горить міське сміттєзвалище: фото
    На Миколаївщині горить міське сміттєзвалище

    Площа пожежі становить 500 кв. м.

    У м. Южноукраїнськ Миколаївської області горить полігон твердих побутових відходів.

    Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївській області.

    За викликом було направлено чергові відділення двох державних пожежно-рятувальних частин, також залучено 3 водовози та бульдозер (для розгортання великогабаритного сміття). 

    Площа пожежі становить 500 кв. м. Наразі гасіння вогню триває.

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    На Миколаївщині горить міське сміттєзвалище: фото
    На Миколаївщині горить міське сміттєзвалище: фото

    Нагадаємо, що у Києві горіла будівля учбово-виробничого підприємства.

    Як повідомлялося, 8 вересня сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Василя Касіяна,1 у Голосіївському районі столиці. Вгонь від загоряння побутового сміття на площі 20 кв. м розповсюдився на поруч розташовані цегляні гаражі.

    пожежа ДСНС Миколаївщина сміття
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