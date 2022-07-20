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    Суспільство

    На полі Дніпропетровщини знайшли тіло дитини

    На полі Дніпропетровщини знайшли тіло дитини
    фото: Нацполіція

    Проводяться першочергові слідчі дії

    У Царичанському районі Дніпропетровщини на одному із полів знашли тіло восьмирічної дитини. Криміналісти та слідчі проводять ретельний огляд місця події для з’ясування всіх обставин. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    «Тіло дитини віком приблизно восьми років було виявлено на рапсовому полі сьогодні, 20 липня. Зараз на місці події працює криміналістична лабораторія та слідчі. Інформація буде оновлюватися», – йдеться в повідомленні.

    Проводяться першочергові слідчі дії.

    Нагадаємо, недощавно поблизу села Здвижівка Бучанського району Київської області у лісі правоохоронці виявили могилу із саморобним хрестом. Загиблого поховали за 30 м від бліндажів російських військові.

    В селі Блиставиця на Київщині біля окопів російської армії правоохоронці виявили ще одне тіло вбитого загарбниками мирного жителя.

    До слова, внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинули 353 дитини.Більше ніж 1019 дітей постраждали. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 373, Харківській – 191, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.

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    Теги: діти Дніпропетровщина
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    На полі Дніпропетровщини знайшли тіло дитини