Cпівпрацює з російською розвідкою та їздить до РФ. В Україні дали 10 років тюрми терористу «ДНР»

Михайло Луценко усвідомлював, що «ЛНР» і «ДНР» діють на території України саме як терористичні організації

Обвинувачений воював проти української армії поблизу Донецького аеропорту, населених пунктах Піски та Авдіївка

Шевченківський районний суд Чернівців заочно призначив 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна першому заступнику начальника штабу 11 ОМСП «ДНР» («Бригада Восток») Михайлу Луценку за участь у терористичній організації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 20 жовтня.

Як з’ясувало слідство, у 2014 році Луценко вступив до незаконного збройного формування «ДНР». До цього часу бойовик бере участь у терористичній організації «Донецька народна республіка» на посадах командира взводу та заступника командира роти 1 мотострілецького батальйону 11 ОМСП. А також на посаді першого заступника начальника штабу 11 ОМСП, який безпосередньо брав участь в бойових діях проти військовослужбовців ЗС України поблизу Донецького аеропорту, населених пунктів Ясинівка, Пантелеймонівка, Красний Партизан, Піски та Авдіївка. У результаті боїв загинули та були поранені військовослужбовці ЗСУ.

Досудове розслідування проводилося заочно, оскільки обвинувачений перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області. При цьому у газеті «Урядовий кур'єр» постійно публікувалися повістки про виклик бойовика до суду, але він жодного разу не з’явився.

Його захисник у судовому засіданні із обвинуваченням крієнта не погодився, вважав його вину не доведеною.

Водночас, як з’ясував суд, винуватість бойовика Луценка підтверджується дослідженими та перевіреними під час судового слідства доказами.

Крім цього, суд допитав колишню «ополченку». Жінка розповіла, що знайома з обвинуваченим з 2016 року. Терорист навіть проводив із нею співбесіду та брав на посаду замісника начальника штабу. Свідок пояснила, що обвинувачений обіймав посаду начальника штабу та віддавав накази із проведення бойових дій в населених пунктах Авдіївка, Піски, Савур-Могила. Також бойовик співпрацює з російською розвідкою та часто їздить до РФ.

«Державним обвинуваченням було доведено, що Михайло Луценко усвідомлював, що «ЛНР» і «ДНР» та інші незаконні збройні формування, діють на території України саме як терористичні організації; її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей. Також чинять збройний опір, незаконну протидію та перешкоджають виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України й військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції, і обвинувачений сприяв у діяльності вищевказаних терористичних організаціях», – сказано у вироку.

Суд додав, що термін відбуття покарання терориста варто рахувати з моменту затримання.

Як повідомляв «Главком», танкіст «ДНР», який видав секрети бойовиків, отримав вісім років в'язниці.