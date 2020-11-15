На Донеччині без води залишилися п’ять населених пунктів

Упродовж 2014 і 2015 років через пошкодження під час обстрілів канал Сіверський Донець – Донбас не раз зупиняв подачу води

На Донеччині через аварійний ремонт на Другому донецькому водогоні, у зв’язку новим поривом, знову повністю або частково припинено водопостачання п’ять населених пунктів регіону.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

Зазначається, що водопостачання п’яти населених пунктів Донецької області припинено повністю чи частково з 22:00 13 листопада у зв’язку з проведенням аварійних, ремонтно-відновлювальних робіт на ділянці Другого донецького водогону, на якому було виявлено новий порив у районі Черевківки (м. Слов’янськ).

Зокрема, частково припинено подачу води до міст Костянтинівка, Дружківка та смт Щербинівка, повністю – до с. Петрівка та смт Новгородське Торецької міської ради. Скорочено водопостачання містам Краматорську та Слов’янську.

З ранку 14 листопада працівники КП «Компанія «Вода Донбасу» проводять земельні роботи. Тривалість ремонтно-відновлювальних робіт буде визначена після закінчення земельних робіт та встановлення масштабів пориву водоводу.

В ОДА запевнили, що на теплопостачання населення ця подія не впливає, на котельнях в населених пунктах, в яких припинено водопостачання, є запас води, якого вистачить орієнтовно на 3-4 доби.

Як повідомлялося, вранці 13 листопада було завершено зварювальні роботи – усунено 2 пориви на магістральному водоводі діаметром 1400 мм Другого донецького водогону, проводилися земляні роботи та відбувалися заповнення системи з подальшим відновленням водопостачання населених пунктів. До цього для проведення ремонту водопостачання зупиняли 12 листопада.

Другий донецький водопровід – головне джерело водопостачання для міст Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, а також прилеглих сіл і селищ. 20 км цього водопроводу знаходиться в аварійному стані й потребує заміни.

Комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу» здійснює централізовану подачу води на відстань 270 км від річки Сіверський Донець по каналу Сіверський Донець-Донбас і далі по Південнодонбаському водопроводу до Маріуполя.

КП «Вода Донбасу» надає послуги водопостачання споживачам 289 населених пунктів, послуги водовідведення – споживачам 79 міст і селищ Донецького регіону.

Упродовж 2014 і 2015 років через пошкодження під час обстрілів канал Сіверський Донець – Донбас не раз зупинявся на ділянках 3 та 4 підйомів.