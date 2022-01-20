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    У Донецькій області без води залишилися 17 населених пунктів

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    Без води, зокрема, залишилися мешканці міст&nbsp;Дружківка та Костянтинівка - У Донецькій області без води залишилися 17 населених пунктів
    Без води, зокрема, залишилися мешканці міст Дружківка та Костянтинівка
    фото з відкритих джерел

    Комунальники проводять аварійно-відновлювальні роботи на другому Донецькому водопроводі

    У Донецькій області без води залишилися міста Дружківка, Костянтинівка, а також 15 селищ. Про це повідомляє комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу».

    Зазначається, що також скорочена подача води в Краматорськ і Слов'янськ.

    «Сьогодні у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на другому Донецькому водопроводі буде припинена подача води в такі населені пункти: Олексієво-Дружківка, Олександро-Калинове, Дружківка, Катеринівка, Зоря, Іллінівка, Іванопілля, Костянтинівка, Клебан-Бик, Новгородське, Осинове, Плещіївка, Петрівка, Романівка, Яблунівка, Щербинівка», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, наголошується, що буде скорочена подача води в Краматорськ і Слов'янськ.

    На днях повідомлялося, що місто на Донеччині з Нового року залишається без води (відео). Так, у місті Торецьк водопостачання частково припинили ще наприкінці минулого року. За кілька днів бригаді вдалося відремонтувати місце комунальної аварії.

    Але з’ясувалось, що збільшити водопостачання не можуть, оскільки прорив існував ще й у сірій зоні. На проведення там відновлювальних робіт потрібні гарантії безпеки з боку проросійських найманців. Ті у свою чергу не одразу дали обіцянку.

    Це не вперше коли прифронтовий Торецьк залишається без води. Через бойові дії час від часу водогін отримує пошкодження.

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    Теги: Костянтинівка вода Донеччина Торецьк аварія водопостачання
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    У Донецькій області без води залишилися 17 населених пунктів