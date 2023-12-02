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На Донеччині під завалами третю добу шукають родину, у квартирі якої розірвалася ракета (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Донеччині під завалами третю добу шукають родину, у квартирі якої розірвалася ракета (фото)
У Новогродівці триває рятувальна операції на місці ракетного обстрілу
фото: glavcom.ua

Рятувальники цілодобово шукають подружжя з восьмирічною дитиною 

30 листопада російські загарбники влаштували масований ракетний обстріл Донеччини. Одна з випущених ракет С-300 влучила у багатоквартирний будинок у місті Новогродівка. Із-під завалів вже дістали двох загиблих чоловіків, ще п’ятеро потерпілих перебувають у лікарні – переважно у стані середньої тяжкості, проте їхньому життю нічого не загрожує. Рятувальники працюють на руїнах будинку цілодобово – під завалами має бути ще одна сім’я: мати, батько та їхня восьмирічна дитина. 

Журналістам «Главкому» міський голова Новогродівки Олександр Шевченко пояснює: розбори уламків не припинялися з моменту обстрілу, але знайти бодай сліди родини не вдається. 

«Ми розглядаємо два варіанти того, де можуть бути люди. Перший – що ударною хвилею їх підкинуло на верхній поверх або на дах будинку. Другий – що їх могли привалити бетонні плити, які під час удару «склалися» одна на одну», – пояснює мер міста. 

Версія, що родина могла переховуватися у підвалі, нині відкинута – рятувальники уже розчистили завали, дісталися ґрунту. Там родину не вдалося знайти. Враховуючи, що попри ретельні пошуки ні жінку, ні чоловіка, ні дитину не вдається розшукати – усе будівельне сміття складується на території пошкодженого будинку. З ним працюватиме кінолог зі службовою собакою.

«Важка техніка комунального підприємства міста й рятувальників працює там, де ми точно знаємо, що цих людей не може бути. В усіх інших місцях ДСНС перекладає руками кожну цеглину, щоб нікого не травмувати (якщо під завалами таки опиняться люди). Це дуже ускладнює роботу, але іншого варіанту немає. 

Найгірший прогноз – це якщо нам не вдасться знайти під завалами цю родину. Тоді з уламками працюватиме кінолог, який з собакою перевірятиме кожен ківш, в який завантажуватимуть будівельне сміття. Можливо, щось зможе відчути собака. Але цей варіант – крайній», – каже Олександр Шевченко. 

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У Новогродівці триває рятувальна операції на місці ракетного обстрілу
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, у ніч обстрілу Новогродівки РФ завдала ракетного удару й по Покровську. Серед постраждалих – родина з двома дітьми: 16-річним хлопцем та 6-місячним немовлям. Один зі снарядів вибухнув на їхньому подвір’ї, сім’я опинилася під завалами. Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля. Після огляду поліцейський закутав дитину та доставив до лікарні. Загрози життю піврічного Ілая немає. 

Теги: російська ракета обстріл сім'я Донеччина

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