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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли з «Градів» школу на Донеччині (фото, відео)

    Школа&nbsp;№6 в Авдіївці після ворожого обстрілу - Окупанти обстріляли з «Градів» школу на Донеччині (фото, відео)
    Школа №6 в Авдіївці після ворожого обстрілу
    фото: Павло Кириленко/Facebook

    Росія вже «денацифікувала» близько 200 шкіл на Донеччині

    У ніч на 21 червня російські окупанти обстріляли школу №6 в Авдіївці снарядами РСЗО «Град» із магнієвим зарядом. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    Він зазначив, що це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці. Всього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл.

    Кириленко показав наслідки ударів по школі №6 в Авдіївці.

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    Окупанти обстріляли з «Градів» школу на Донеччині (фото, відео)
    Окупанти обстріляли з «Градів» школу на Донеччині (фото, відео)
    Окупанти обстріляли з «Градів» школу на Донеччині (фото, відео)
    Окупанти обстріляли з «Градів» школу на Донеччині (фото, відео)
    Окупанти обстріляли з «Градів» школу на Донеччині (фото, відео)
    фото: Павло Кириленко/Facebook

    «І що б не розповідала їхня пекельна рашистська пропаганда про «звільнення» та «денацифікацію», правда полягає в тому, що російські орки прийшли на нашу землю нищити і вбивати. Передусім – цивільних», – зазначив голова Донецької ОВА.

    Як повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 21 червня, на Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Нью-Йорка. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Очеретине, Авдіївка, Кам’янка, Нетайлово, Микільське та Оріхове.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли з «Градів» школу на Донеччині (фото, відео)