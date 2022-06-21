Окупанти обстріляли з «Градів» школу на Донеччині (фото, відео)

Росія вже «денацифікувала» близько 200 шкіл на Донеччині

У ніч на 21 червня російські окупанти обстріляли школу №6 в Авдіївці снарядами РСЗО «Град» із магнієвим зарядом. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Він зазначив, що це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці. Всього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл.

Кириленко показав наслідки ударів по школі №6 в Авдіївці.

«І що б не розповідала їхня пекельна рашистська пропаганда про «звільнення» та «денацифікацію», правда полягає в тому, що російські орки прийшли на нашу землю нищити і вбивати. Передусім – цивільних», – зазначив голова Донецької ОВА.

Як повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 21 червня, на Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Нью-Йорка. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Очеретине, Авдіївка, Кам’янка, Нетайлово, Микільське та Оріхове.