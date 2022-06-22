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  4. Окупанти обстріляли пляж на Донеччині: є загиблі (фото)
рус
    Події в Україні

    Окупанти обстріляли пляж на Донеччині: є загиблі (фото)

    Окупанти обстріляли пляж на Донеччині: є загиблі (фото)
    фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

    Внаслідок обстрілу поранено шестеро дітей

    На Донеччині рашисти обстріляли пляж на озері Золота Рибка, одна людина загинула, ще одинадцять отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

    «Шестеро поранених дітей – наслідок вчорашнього обстрілу Часового Яру. Росіяни завдали удару по пляжу на озері Золота Рибка, що в межах міста. За попередньою інформацією, використали касетні снаряди. Всього внаслідок обстрілу загинула одна людина, 11 дістали поранення. Це ще один воєнний злочин росіян на нашій землі. Все ретельно документуємо. За все доведеться відповідати!», – повідомив він.

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    Окупанти обстріляли пляж на Донеччині: є загиблі (фото)
    Окупанти обстріляли пляж на Донеччині: є загиблі (фото)
    Окупанти обстріляли пляж на Донеччині: є загиблі (фото)
    Окупанти обстріляли пляж на Донеччині: є загиблі (фото)
    Окупанти обстріляли пляж на Донеччині: є загиблі (фото)
    Окупанти обстріляли пляж на Донеччині: є загиблі (фото)

    Нагадаємо, у ніч на 21 червня російські окупанти обстріляли школу №6 в Авдіївці снарядами РСЗО «Град» із магнієвим зарядом.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина обстріл Україна Павло Кириленко окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли пляж на Донеччині: є загиблі (фото)