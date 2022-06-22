Окупанти обстріляли пляж на Донеччині: є загиблі (фото)

Внаслідок обстрілу поранено шестеро дітей

На Донеччині рашисти обстріляли пляж на озері Золота Рибка, одна людина загинула, ще одинадцять отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

«Шестеро поранених дітей – наслідок вчорашнього обстрілу Часового Яру. Росіяни завдали удару по пляжу на озері Золота Рибка, що в межах міста. За попередньою інформацією, використали касетні снаряди. Всього внаслідок обстрілу загинула одна людина, 11 дістали поранення. Це ще один воєнний злочин росіян на нашій землі. Все ретельно документуємо. За все доведеться відповідати!», – повідомив він.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня російські окупанти обстріляли школу №6 в Авдіївці снарядами РСЗО «Град» із магнієвим зарядом.