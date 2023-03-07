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Загибель Да Вінчі та встановлення особи розстріляного героя. Головне за день

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Загибель Да Вінчі та встановлення особи розстріляного героя. Головне за день
Командир спецпідрозділу «Вовки Да Вінчі» Дмитро Коцюбайло
фото: Суспільне

Герой України Дмитро Коцюбайло загинув у бої під Бахмутом

«Главком» зібрав головні новини дня 7 березня. У боях за Україну загинув відомий військовий Дмитро Коцюбайло. Україна попередньо ідентифікувала ім'я героя, якого розстріляли росіяни. Також у Грузії відбуваються масові протести. 

Загибель Да Вінчі

У боях за Україну загинув воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як «Да Вінчі». Свого часу він отримав найвищу державну нагороду – звання Героя України. Коцюбайло із 2014 року захищав нашу незалежність, гідність українського народу. Він один із наймолодших Героїв України. Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України. Поранення, несумісне з життям, український герой отримав у бою під Бахмутом.

Особа воїна, якого розстріляли окупанти

Генштаб попередньо ідентифікував розстріляного окупантами героя. Воїн був військовослужбовцем 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького Оперативного командування «Північ» Тимофій Миколайович Шадура. Остаточну відповідь дадуть відповідні експертизи. У Генштабі зазначили, що жодна смерть нашого воїна не залишиться без відплати.

Журналіст Юрій Бутусов повідомляє, що розстріляним окупантами воїном є Мацієвський Олександр Ігоревич, солдат роти вогневої підтримки 163-го батальйону Територіальної оборони міста Ніжин 119-ї бригади сил ТРО. Його впізнали побратими.

Протести в Грузії

Грузини масово протестують проти прийняття законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу», який значною мірою наслідує російське законодавство про іноагентів. Посольство США у Грузії вже назвало цей день «чорним для грузинської демократії». Під парламентом Грузії почалися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ.

Зіткнення військових літаків в Італії

Неподалік Риму сталася авіакатастрофа. Два літаки Військово-повітряних сил Італії зіткнулися у повітрі. Обидва повітряні борти розбилися. Один з літаків упав на сусідній газон в аеропорту, другий врізався в машину, що стояла в місті Кольфіорито. Обидва пілоти загинули.

Лукашенко звинуватив українців у підриві А-50 у Білорусі

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко у своєму нещодавньому виступі визнав, що в Мачулищах був пошкоджений російський літак А-50, але звинуватив у цьому президента України Володимира Зеленського. Лукашенко заявив, що вже нібито затримано «понад 20 співучасників диверсії». Потім «кинув виклик» Зеленському, назвавши його «гнидою». 

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