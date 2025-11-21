На фронті загинула бойова медикиня та волонтерка Марина Воронцова

Лагерта ще з 2014 року стала на шлях захисту України

Біля Покровська під час виконання бойового завдання загинула українська захисниця, бойова медикиня та волонтерка Марина Воронцова (позивний Лагерта). Про це повідомляє підрозділ Нацгвардії «Гострі картузи», передає «Главком».

«Марина була добровольцем нашої групи і тривалий час виконувала бойові місії. Вона була перлиною та талісманом нашої групи. Тепер вона стала янголом охоронцем для кожного з нас. Її героїчний шлях в цій війні важко описати в пості, про це обов'язково будуть написані книги», – йдеться у повідомленні.

Марина Воронцова волонтерила з 2014 року фото: підрозділ Нацгвардії «Гострі картузи»

За словами побратимів, Лагерта ще з 2014 року стала на шлях захисту України. Вона тривалий час була волонтером та допомагала тисячам військовослужбовців технічним забезпеченням.

«Останній рік життя Марина присвятила війні пліч-о-пліч з «Гострими картузами». За чисельні бойові досягнення вона отримала бойовий шеврон групи і з гордістю носила його. Ми пишаємось тим що мали честь воювати з такою великою та шляхетною людиною. Така втрата є дуже болючою для всіх нас», – наголошують побратими.

До слова, на фронті у боях з російською армією загинув онук Левка Лук’яненка Антон Стасів, який служив у ЗСУ. Сумну звістку повідомив дисидент, політв’язень та народний депутат І скликання Олесь Шевченко.