Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На фронті загинула бойова медикиня та волонтерка Марина Воронцова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На фронті загинула бойова медикиня та волонтерка Марина Воронцова
Марина Воронцова з 2014 року активно допомагала військовим
фото: Marina Vorontsova/Facebook

Лагерта ще з 2014 року стала на шлях захисту України

Біля Покровська під час виконання бойового завдання загинула українська захисниця, бойова медикиня та волонтерка Марина Воронцова (позивний Лагерта). Про це повідомляє підрозділ Нацгвардії «Гострі картузи», передає «Главком».

«Марина була добровольцем нашої групи і тривалий час виконувала бойові місії. Вона була перлиною та талісманом нашої групи. Тепер вона стала янголом охоронцем для кожного з нас. Її героїчний шлях в цій війні важко описати в пості, про це обов'язково будуть написані книги», – йдеться у повідомленні.

Марина Воронцова волонтерила з 2014 року
Марина Воронцова волонтерила з 2014 року
фото: підрозділ Нацгвардії «Гострі картузи»

За словами побратимів, Лагерта ще з 2014 року стала на шлях захисту України. Вона тривалий час була волонтером та допомагала тисячам військовослужбовців технічним забезпеченням.

«Останній рік життя Марина присвятила війні пліч-о-пліч з «Гострими картузами». За чисельні бойові досягнення вона отримала бойовий шеврон групи і з гордістю носила його. Ми пишаємось тим що мали честь воювати з такою великою та шляхетною людиною. Така втрата є дуже болючою для всіх нас», – наголошують побратими.

До слова, на фронті у боях з російською армією загинув онук Левка Лук’яненка Антон Стасів, який служив у ЗСУ. Сумну звістку повідомив дисидент, політв’язень та народний депутат І скликання Олесь Шевченко.

Читайте також:

Теги: фронт смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибух БпЛА на полі забрав життя двох людей
Чернігівщина: під час робіт на полі здетонував російський БпЛА, двоє загиблих
3 листопада, 22:45
Мирон Спольський пішов із життя у віці 73 років
У Києві помер засновник однієї з найдавніших піцерій столиці
1 листопада, 12:01
Жінку знайшли мертвою на острові Лізард, біля узбережжя Кейп-Йорка
Австралія розслідує смерть жінки, яку круїзне судно забуло на острові
30 жовтня, 15:12
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 55 штурмових дій агресора
Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2025 року
30 жовтня, 08:19
Мартінес негайно спробував надати допомогу постраждалому чоловіку
Воротар «Інтера» на смерть збив 81-річного чоловіка на кріслі колісному: деталі трагедії
28 жовтня, 14:55
Рятувальники нагадують, що чадний газ є без запаху, кольору й смаку, що робить його небезпечним і важко виявним
На Кіровоградщині троє осіб загинули через отруєння чадним газом
27 жовтня, 04:24

Події в Україні

Коаліція з розмінування узгодила план підтримки України на 2026 рік
Коаліція з розмінування узгодила план підтримки України на 2026 рік
Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина
Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина
Україна вшановує пам'ять жертв Голодоморів (наживо)
Україна вшановує пам'ять жертв Голодоморів (наживо)
Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025 року
Заява Трампа, атака на Дніпропетровщину: головне за ніч
Заява Трампа, атака на Дніпропетровщину: головне за ніч
Окупанти атакували Дніпропетровщину: виникли пожежі, пошкоджено лінії електропередач
Окупанти атакували Дніпропетровщину: виникли пожежі, пошкоджено лінії електропередач

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua