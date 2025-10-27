Головна Країна Суспільство
На Кіровоградщині троє осіб загинули через отруєння чадним газом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Рятувальники нагадують, що чадний газ є без запаху, кольору й смаку, що робить його небезпечним і важко виявним
фото з відкритих джерел

Серед загиблих – двоє дітей

На Кіровоградщині внаслідок отруєння чадним газом загинули три особи, серед яких двоє дітей.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Ще одну дитину та жінку госпіталізовано з травмами до лікувального закладу.

«Загинули троє людей від чадного газу, з них двоє – діти 2010 та 2011 р.н. Трагедія сталася на Кіровоградщині, у с. Новий Стародуб Петрівської громади Олександрійського району. Ще одна дитина 2025 р.н. та жінка 1988 р.н. травмовані. Їх доправили до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники нагадують, що чадний газ є без запаху, кольору й смаку, що робить його небезпечним і важко виявним. 

Експерти наголошують на важливості профілактики отруєнь:

  • регулярно обслуговуйте печі, грубки, каміни;
  • перевіряйте димоходи та вентиляцію;
  • не перекривайте вентиляційні отвори;
  • не запускайте двигун автомобіля в закритому гаражі;
  • встановіть детектор чадного газу для додаткової безпеки.

Нагадаємо, у Коломиї через несправність газового котла сім’я з чотирьох осіб постраждала від отруєння чадним газом.

Також у Львові на вулиці Князя Романа дев’ятеро людей отруїлися чадним газом. Серед постраждалих п’ять дітей. Їх госпіталізували. 

Теги: отруєння діти смерть Кіровоградщина

