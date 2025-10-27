На Кіровоградщині троє осіб загинули через отруєння чадним газом
Серед загиблих – двоє дітей
На Кіровоградщині внаслідок отруєння чадним газом загинули три особи, серед яких двоє дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Ще одну дитину та жінку госпіталізовано з травмами до лікувального закладу.
«Загинули троє людей від чадного газу, з них двоє – діти 2010 та 2011 р.н. Трагедія сталася на Кіровоградщині, у с. Новий Стародуб Петрівської громади Олександрійського району. Ще одна дитина 2025 р.н. та жінка 1988 р.н. травмовані. Їх доправили до лікарні», – йдеться у повідомленні.
Рятувальники нагадують, що чадний газ є без запаху, кольору й смаку, що робить його небезпечним і важко виявним.
Експерти наголошують на важливості профілактики отруєнь:
- регулярно обслуговуйте печі, грубки, каміни;
- перевіряйте димоходи та вентиляцію;
- не перекривайте вентиляційні отвори;
- не запускайте двигун автомобіля в закритому гаражі;
- встановіть детектор чадного газу для додаткової безпеки.
Нагадаємо, у Коломиї через несправність газового котла сім’я з чотирьох осіб постраждала від отруєння чадним газом.
Також у Львові на вулиці Князя Романа дев’ятеро людей отруїлися чадним газом. Серед постраждалих п’ять дітей. Їх госпіталізували.
