Чернігівщина: під час робіт на полі здетонував російський БпЛА, двоє загиблих
Вибух російського БпЛА забрав життя 32-річного та 21-річного чоловіків
У Борзнянській громаді Ніжинського району Чернігівської області сталася трагедія під час проведення польових робіт. Внаслідок вибуху, спричиненого російським безпілотним літальним апаратом, загинуло двоє чоловіків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Вибух російського БпЛА забрав життя 32-річного та 21-річного чоловіків. Ще один 52-річний чоловік отримав поранення і був доставлений до медичного закладу.
За попередньою інформацією, під час роботи на полі безпілотник здетонував, що призвело до вибуху. У результаті вибуху також було пошкоджено три одиниці сільськогосподарської техніки.
До слова, росіяни продовжують намагання знищити український урожай. 1 липня, російська армія обстріляла поле стиглої пшениці на Харківщині.
