Чернігівщина: під час робіт на полі здетонував російський БпЛА, двоє загиблих

Вибух російського БпЛА забрав життя 32-річного та 21-річного чоловіків

У Борзнянській громаді Ніжинського району Чернігівської області сталася трагедія під час проведення польових робіт. Внаслідок вибуху, спричиненого російським безпілотним літальним апаратом, загинуло двоє чоловіків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

фото: ДСНС

Вибух російського БпЛА забрав життя 32-річного та 21-річного чоловіків. Ще один 52-річний чоловік отримав поранення і був доставлений до медичного закладу.

фото: ДСНС

За попередньою інформацією, під час роботи на полі безпілотник здетонував, що призвело до вибуху. У результаті вибуху також було пошкоджено три одиниці сільськогосподарської техніки.

фото: ДСНС

До слова, росіяни продовжують намагання знищити український урожай. 1 липня, російська армія обстріляла поле стиглої пшениці на Харківщині.