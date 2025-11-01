У Києві помер засновник однієї з найдавніших піцерій столиці

Мирон Спольський пішов із життя у віці 73 років

У Києві на 74-му році життя помер Мирон Спольський – засновник піцерії «Везувіо», яка вважається одним із найдавніших та культових закладів столиці. Сумну звістку повідомила команда піцерії у своїх соціальних мережах, пише «Главком».

Працівники закладу написали, що Мирон Спольський був не лише натхненником і душею команди, а й «людиною з великим серцем, любов’ю до своєї справи та до кожного гостя».

Мирон Спольський пішов із життя у віці 73 років. Інформацію про дату та місце прощання команда «Везувіо» обіцяє повідомити додатково.

Нагадаємо, на Київському водосховищі двоє чоловіків вийшли рибалити, попри штормове попередження. Човен перевернуся від вітру, один із рибалок загинув. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Повідомляється, що ввечері 30 жовтня двоє чоловіків вийшли на воду на Київському водосховищі, хоча було оголошене штормове попередження. Через пориви вітру човен перекинувся, тож обидва опинилися у холодній воді за 50 метрів від берега.

Як відомо, правоохоронці розслідують аварію, яка трапилася на автодорозі «Київ-Одеса» поблизу села Полковниче в межах Таращанської громади. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 27-річний кермувальник двоколісного транспорту загинув на місці події. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, 53-річний водій мікроавтобуса Volkswagen, рухаючись в напрямку міста Одеса, на неосвітленій ділянці дороги скоїв наїзд на велосипедиста.