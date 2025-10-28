Воротар «Інтера» на смерть збив 81-річного чоловіка на кріслі колісному: деталі трагедії

За попередньою версією, літньому чоловіку могло стати зле, через що він раптово змінив напрямок руху

Воротар «Інтера» Жозеп Мартінес на машині збив людину на кріслі колісному. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

ДТП за участю голкіпера сталася вранці у вівторок, 28 вересня, у комуні Фенегро у провінції Комо.

Автомобіль, за кермом якого був Мартінес, збив 81-річного чоловіка на електричному кріслі колісному. Незважаючи на втручання екстрених служб, включаючи санітарну авіацію, швидку допомогу та карабінерів, постраждалий помер на місці події. Воротар «Інтера» не постраждав, але перебував у шоковому стані.

За попередньою версією, літній чоловік міг відчути себе погано, через що раптово змінив напрямок руху і виїхав на дорогу, якою рухався автомобіль Мартінеса.

Також повідомляється, що Мартінес негайно спробував надати допомогу постраждалому. Футболіст також співпрацює із владою для з'ясування причин інциденту.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».