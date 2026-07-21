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На фронті загинув відомий актор-воїн Євген Бушмакін

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Євген Бушмакін загинув на війні
фото: Аcmodasi.com.ua

Антоніна Ноябрьова: «Він не вмів воювати, він любив дітей і дуже хотів побачити сина»

Український актор Євген Бушмакін, який служив у лавах ЗСУ, загинув на фронті. Звістку про смерть артиста повідомила його подруга, режисерка Антоніна Ноябрьова, пише «Главком».

Євген Бушмакін пішов із життя у віці 45 років. Він був не лише актором, а й викладачем. «Просто не можу ані дихати, ані говорити. Женя загинув, у мене ніби вирвали серце. Він не вмів воювати, він любив дітей і дуже хотів побачити сина. Він був видатним актором, викладачем і другом», – написала режисерка.

На фронті загинув відомий актор-воїн Євген Бушмакін
На фронті загинув відомий актор-воїн Євген Бушмакін
фото: Аcmodasi.com.ua

Євген Бушмакін родом із Полтави, він закінчив Київський національний інститут культури і мистецтв, навчався на режисерському факультеті.

На фронті загинув відомий актор-воїн Євген Бушмакін фото 1
фото: скриншот Іnstagram.com/tonianoyabrova

Бушмакін зіграв ролі у фільмах «Все буде добре» та «День незалежності», режисеркою яких є
Антоніна Ноябрьова. А за роль у стрічці «Герой мого часу» актор був номінований на престижну премію «Золота Дзиґа» в категорії «Найкращий актор».

Фільми, де зіграв Євген Бушмакін

  • «Фортеця»
  • «Митець»
  • «Кохання та полумʼя» 
  • «АТП Перевізники» 
  • «Пес Альф» 
  • «Батя» 
  • «Ти мене любиш?» 
  • «Перші дні» 
  • «Секс, інста і ЗНО» 
  • «Стажист» 
  • «Скажене весілля 2» 
  • «Ти тільки вір» 
  • «Втрачені спогади» 
  • «Чуже життя» 
  • «Фантом» 
  • «Любов без пам’яті» 
  • «Герой мого часу» 
  • «У полоні брехні» та інші.

Як писав «Главком», 21 липня помер соліст ТанцТеатру «Життя», заслужений артист України Олександр Гарбарчук. Артист пішов із життя після тривалої боротьби зі складною хворобою – раком шлунку. Олександр Гарбарчук був солістом балету «Життя», з яким Руслана Лижичко виступала на сцені Євробачення у 2004 році з номером «Дикі танці» та здобула перемогу.

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Теги: мобілізація смерть військові актор

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