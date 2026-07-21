Антоніна Ноябрьова: «Він не вмів воювати, він любив дітей і дуже хотів побачити сина»

Український актор Євген Бушмакін, який служив у лавах ЗСУ, загинув на фронті. Звістку про смерть артиста повідомила його подруга, режисерка Антоніна Ноябрьова, пише «Главком».

Євген Бушмакін пішов із життя у віці 45 років. Він був не лише актором, а й викладачем. «Просто не можу ані дихати, ані говорити. Женя загинув, у мене ніби вирвали серце. Він не вмів воювати, він любив дітей і дуже хотів побачити сина. Він був видатним актором, викладачем і другом», – написала режисерка.

На фронті загинув відомий актор-воїн Євген Бушмакін фото: Аcmodasi.com.ua

Євген Бушмакін родом із Полтави, він закінчив Київський національний інститут культури і мистецтв, навчався на режисерському факультеті.

фото: скриншот Іnstagram.com/tonianoyabrova

Бушмакін зіграв ролі у фільмах «Все буде добре» та «День незалежності», режисеркою яких є

Антоніна Ноябрьова. А за роль у стрічці «Герой мого часу» актор був номінований на престижну премію «Золота Дзиґа» в категорії «Найкращий актор».

Фільми, де зіграв Євген Бушмакін

«Фортеця»

«Митець»

«Кохання та полумʼя»

«АТП Перевізники»

«Пес Альф»

«Батя»

«Ти мене любиш?»

«Перші дні»

«Секс, інста і ЗНО»

«Стажист»

«Скажене весілля 2»

«Ти тільки вір»

«Втрачені спогади»

«Чуже життя»

«Фантом»

«Любов без пам’яті»

«Герой мого часу»

«У полоні брехні» та інші.

Як писав «Главком», 21 липня помер соліст ТанцТеатру «Життя», заслужений артист України Олександр Гарбарчук. Артист пішов із життя після тривалої боротьби зі складною хворобою – раком шлунку. Олександр Гарбарчук був солістом балету «Життя», з яким Руслана Лижичко виступала на сцені Євробачення у 2004 році з номером «Дикі танці» та здобула перемогу.