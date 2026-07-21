На фронті загинув відомий актор-воїн Євген Бушмакін
Антоніна Ноябрьова: «Він не вмів воювати, він любив дітей і дуже хотів побачити сина»
Український актор Євген Бушмакін, який служив у лавах ЗСУ, загинув на фронті. Звістку про смерть артиста повідомила його подруга, режисерка Антоніна Ноябрьова, пише «Главком».
Євген Бушмакін пішов із життя у віці 45 років. Він був не лише актором, а й викладачем. «Просто не можу ані дихати, ані говорити. Женя загинув, у мене ніби вирвали серце. Він не вмів воювати, він любив дітей і дуже хотів побачити сина. Він був видатним актором, викладачем і другом», – написала режисерка.
Євген Бушмакін родом із Полтави, він закінчив Київський національний інститут культури і мистецтв, навчався на режисерському факультеті.
Бушмакін зіграв ролі у фільмах «Все буде добре» та «День незалежності», режисеркою яких є
Антоніна Ноябрьова. А за роль у стрічці «Герой мого часу» актор був номінований на престижну премію «Золота Дзиґа» в категорії «Найкращий актор».
Фільми, де зіграв Євген Бушмакін
- «Фортеця»
- «Митець»
- «Кохання та полумʼя»
- «АТП Перевізники»
- «Пес Альф»
- «Батя»
- «Ти мене любиш?»
- «Перші дні»
- «Секс, інста і ЗНО»
- «Стажист»
- «Скажене весілля 2»
- «Ти тільки вір»
- «Втрачені спогади»
- «Чуже життя»
- «Фантом»
- «Любов без пам’яті»
- «Герой мого часу»
- «У полоні брехні» та інші.
Як писав «Главком», 21 липня помер соліст ТанцТеатру «Життя», заслужений артист України Олександр Гарбарчук. Артист пішов із життя після тривалої боротьби зі складною хворобою – раком шлунку. Олександр Гарбарчук був солістом балету «Життя», з яким Руслана Лижичко виступала на сцені Євробачення у 2004 році з номером «Дикі танці» та здобула перемогу.
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