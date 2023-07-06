Росія під час обстрілу Львова знищила квартиру журналістів 24 каналу

Олесь Друкач працює випусковим редактором, а Назар Лазур – журналістом новинної стрічки сайту 24 канал

Унаслідок російської ракетної атаки по Львову легкі поранення отримали журналісти 24 каналу Олесь Друкач та Назар Лазур. Вони перебували у квартирі, що розташована в будинку, у який влучила російська ракета. Їхню квартиру знищено, водночас їхнє життя врятував дверний косяк. Про це йдеться на сайті телеканалу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Олесь Друкач працює випусковим редактором, а Назар Лазур – журналістом новинної стрічки сайту. Назар зазвичай працює в нічні зміни, але в ніч проти 6 липня обидва журналісти були вихідними. Під час вибуху на стіл, за яким працював Назар, випав балкон.

За словами Лазура, перший вибух він почув близько 2:30, через деякий час був другий, який вибив балкон, вікна в оселі та перевернув усе на кухні. Ракета зруйнувала третій та четвертий поверхи сусіднього під'їзду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«В якийсь момент вилітають вікна у всій хаті. Ми дивом якось встигли вискочити та сховатися за дверним косяком у нашій хаті – він нас врятував… Олесь героїчно вискочив і запхав мене в той косяк. Якось нам вдалося вціліти», – розповів Назар Лазур.

Олесь Друкач сказав, що одразу прийшов до тями та заповнив свою голову думками щодо побудови плану подальших дій.

«Цікаво, що я не відчував абсолютно нічого. Для мене всі емоції пішли абсолютно в сторону. Я думав про те, що потрібно зробити: захистити себе, Назара, знайти кота, взяти ноутбук, документи… Я думав, як ми будемо прибирати. Тобто практичні речі. Вони допомагали мені не думати про емоційні речі. Проте емоції все ж прорвалися назовні, коли очі побачили зруйновані людські долі, що уособлювали потрощені машини, будівлі, сліди крові на вулиці під під'їздом: «Буквально щойно я у квартирі бачив покривавлену сорочку», – розповів Друкач.

Зазначимо, у ніч на 6 липня внаслідок ракетного обстрілу Львова загинули мама та рідна сестра журналіста місцевого видання «Варта 1» Володимира Садового. Російська ракета влучила в будинок, у якому вони мешкали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, політичний оглядач «Главкома» Павло Вуєць та його сім'я врятувалися під час ракетної атаки по Львову: встигли вийти в укриття за кілька хвилин до влучання ракети в будинок, у якому мешкали. Водночас ракетою знищено їхнє помешкання та автівку.

До слова, всі укриття на території Львівської громади мають бути відкритими 24/7. Таке рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій