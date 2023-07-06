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Росія під час обстрілу Львова знищила квартиру журналістів 24 каналу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія під час обстрілу Львова знищила квартиру журналістів 24 каналу
Олесь Друкач та Назар Лазур постраждали після російського обстрілу по Львову
фото: 24 канал

Олесь Друкач працює випусковим редактором, а Назар Лазур – журналістом новинної стрічки сайту 24 канал

Унаслідок російської ракетної атаки по Львову легкі поранення отримали журналісти 24 каналу Олесь Друкач та Назар Лазур. Вони перебували у квартирі, що розташована в будинку, у який влучила російська ракета. Їхню квартиру знищено, водночас їхнє життя врятував дверний косяк. Про це йдеться на сайті телеканалу.

Олесь Друкач працює випусковим редактором, а Назар Лазур – журналістом новинної стрічки сайту. Назар зазвичай працює в нічні зміни, але в ніч проти 6 липня обидва журналісти були вихідними. Під час вибуху на стіл, за яким працював Назар, випав балкон. 

За словами Лазура, перший вибух він почув близько 2:30, через деякий час був другий, який вибив балкон, вікна в оселі та перевернув усе на кухні. Ракета зруйнувала третій та четвертий поверхи сусіднього під'їзду.

«В якийсь момент вилітають вікна у всій хаті. Ми дивом якось встигли вискочити та сховатися за дверним косяком у нашій хаті – він нас врятував… Олесь героїчно вискочив і запхав мене в той косяк. Якось нам вдалося вціліти», – розповів Назар Лазур.

Олесь Друкач сказав, що одразу прийшов до тями та заповнив свою голову думками щодо побудови плану подальших дій.

«Цікаво, що я не відчував абсолютно нічого. Для мене всі емоції пішли абсолютно в сторону. Я думав про те, що потрібно зробити: захистити себе, Назара, знайти кота, взяти ноутбук, документи… Я думав, як ми будемо прибирати. Тобто практичні речі. Вони допомагали мені не думати про емоційні речі. Проте емоції все ж прорвалися назовні, коли очі побачили зруйновані людські долі, що уособлювали потрощені машини, будівлі, сліди крові на вулиці під під'їздом: «Буквально щойно я у квартирі бачив покривавлену сорочку», – розповів Друкач.

Зазначимо, у ніч на 6 липня внаслідок ракетного обстрілу Львова загинули мама та рідна сестра журналіста місцевого видання «Варта 1» Володимира Садового. Російська ракета влучила в будинок, у якому вони мешкали.

Нагадаємо, політичний оглядач «Главкома» Павло Вуєць та його сім'я врятувалися під час ракетної атаки по Львову: встигли вийти в укриття за кілька хвилин до влучання ракети в будинок, у якому мешкали. Водночас ракетою знищено їхнє помешкання та автівку.

До слова, всі укриття на території Львівської громади мають бути відкритими 24/7. Таке рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій

 

Теги: росія ЗМІ Львів обстріл російська ракета

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