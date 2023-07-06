Міжнародна федерація журналістів відреагувала на воєнний злочин РФ у Львові

Павло Вуєць, який працює журналістом «Главкома», разом із сімʼєю дивом встиг врятуватися за мить до трагедії

Міжнародна федерація журналістів висловила солідарність з сім'єю журналістів, що постраждала внаслідок російського обстрілу

Міжнародна федерація журналістів (IFJ) також відреагувала на ракетний обстріл Львова, у якому постраждало журналістське подружжя – Павло Вуєць та Наталя Сокирчук. Відповідний допис IFJ опублікувала в Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Солідарність з Павлом Вуєцем, Наталією Сокирчук та їхнім сином, які пережили російський ракетний обстріл Львова в ніч на 6 липня», – йдеться в дописі.

Павло Вуєць, який працює журналістом «Главкома» з моменту заснування видання, разом із сімʼєю дивом встиг врятуватися за мить до трагедії. Чоловік, дружина Наталія та син, учень молодшої школи, вийшли з квартири за кілька хвилин до удару російської ракети. Вчасне рішення спуститися в укриття врятувало їм життя.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, квартира, у якій мешкали журналісти, була розташована на верхньому поверсі будинку. Вона повністю зруйнована. Автомобіль, припаркований поруч із будинком, теж знищений.

До повномасштабного вторгнення Росії Павло разом із дружиною та дитиною проживали у столиці. Проте 7 березня 2022 року родина евакуювалася до Львова. Там подружжя орендувало квартиру. У вщент зруйнованому помешканні залишилися всі документи, особисті речі та кошти.

Нагадаємо, у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житловий будинок.

До слова, Національна спілка журналістів України висловила слова підтримки та солідарності, й обіцяла поінформує міжнародних партнерів про черговий воєнний злочин Росії. Також Нацспілка журналістів надасть матеріальну допомогу постраждалим під час трагедії у Львові медійникам.