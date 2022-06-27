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    Події в Україні

    На Харківщині через обстріли спалахнуло сім пожеж

    Рашисти продовжують нащити приватні будинку - На Харківщині через обстріли спалахнуло сім пожеж
    Рашисти продовжують нащити приватні будинку
    фото: ДСНС у Харківській області

    Загинуло двоє жінок

    За добу з 26 по 27 червня рятувальники Харківщини ліквідували сім пожеж, спричинених обстрілами. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

    «За минулу добу рятувальники здійснили 18 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж – 9, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами – 7», – йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що у житловому секторі с. Коробочкіно, що на Чугуївщині на одному з приватних подвір'їв через обстріл ворогом спалахнули дві господарчі споруди. Полум'я охопило площу біля 200 кв.м. Жертв та постраждалих немає.

    В с. Калугіно-Башкирівка Чугуївського району, внаслідок ворожих обстрілів горіла господарча будівля. Загинуло двоє жінок, ще дві особи постраждало та були госпіталізовані.

    Вночі ворожих ракетних обстрілів завдано по двоповерховій будівлі в Київському районі Харкова. Горіли кімнати на другому поверсі. Площа пожежі склала близько 60 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

    Опівночі ще одна ракета поцілила на подвір'я навчального закладу у Шевченківському районі Харкова. Вибухом пошкоджено будівлю школи. Постраждалих немає. Пожежу ліквідували.

    Нагадаємо, триває 124-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються блокувати місто Лисичанськ з півдня. Українські захисники зупинили ворожий наступ на Бахмутському напрямку.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    На Харківщині через обстріли спалахнуло сім пожеж