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    Події в Україні

    На Харківщині окупанти планують прокладання додаткових залізничних гілок

    Окупантам через великі втрати потрібні нові маршрути постачання озброєння - На Харківщині окупанти планують прокладання додаткових залізничних гілок
    Окупантам через великі втрати потрібні нові маршрути постачання озброєння
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу у напрямку Слов’янська

    На Харківському напрямку ворог намагається не допустити виходу Сил оборони на державний кордон України та в тил російського угруповання військ, що діє на Слов’янському напрямку. З метою відновлення маршрутів постачання через залізничні шляхопроводи противник планує прокладання додаткових залізничних гілок. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 18 червня.

    Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Козача Лопань, Петрівка, Коробочкіне та Пришиб.

    На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступу у напрямку міста Слов’янськ, бої тривають.

    Агресор здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Долина, Краснопілля, Грушуваха, Адамівка.

    В районі населеного пункту Краснопілля ворог намагався відновити штурмові дії, бої тривають.

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    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    На Харківщині окупанти планують прокладання додаткових залізничних гілок