На Харківщині окупанти планують прокладання додаткових залізничних гілок

Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу у напрямку Слов’янська

На Харківському напрямку ворог намагається не допустити виходу Сил оборони на державний кордон України та в тил російського угруповання військ, що діє на Слов’янському напрямку. З метою відновлення маршрутів постачання через залізничні шляхопроводи противник планує прокладання додаткових залізничних гілок. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 18 червня.

Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Козача Лопань, Петрівка, Коробочкіне та Пришиб.

На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступу у напрямку міста Слов’янськ, бої тривають.

Агресор здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Долина, Краснопілля, Грушуваха, Адамівка.

В районі населеного пункту Краснопілля ворог намагався відновити штурмові дії, бої тривають.