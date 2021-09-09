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    Під час гри у футбол помер український співак

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    Музиканту та автору пісень Андрію Грифелю нещодавно виповнилося 36 років - Під час гри у футбол помер український співак
    Музиканту та автору пісень Андрію Грифелю нещодавно виповнилося 36 років
    Фото: hryfel.andriy / Facebook

    Точна причина смерті музиканта невідома. Знайомі кажуть, що він «грав у футбол і просто впав»

    Під час гри у футбол раптово помер популярний музикант та автор пісень Андрій Грифель. Львівському співаку нещодавно виповнилося лише 36 років.

    Точна причина смерті музиканта невідома. Знайомі кажуть, що Андрій «грав у футбол і просто впав».

    «Це шок! Так рано… Бро, ти справжня зірка, створений для сцени… Завжди захоплювався тим, як ти співав! Ми так і не встигли разом заспівати. Як зустрінемось, обов’язково це зробимо… До зустрічі Андрію!», – написав у Facebook вокаліст гурту Cry Неба Олександр Мамедов.

    Відомо, що Андрій Грифель був одружений, виховував трьох дітей – двох доньок і сина.

    В активі співака десятки композицій, які стали відомими. Серед них «Дякую Тобі», «Небеса», «Різдвяна», «До Тебе я лину» та інші.

    Сьогодні також стало відомо, що помер відомий актор із серіалу «Чотири танкісти і собака».

    До слова, цього тижня пішов з життя легендарний режисер-постановник, який працював з Пугачовою та іншими зірками.

    Також у Нью-Йорку знайшли мертвим зірку серіалу «Прослушка».

    А 6 вересня помер видатний актор Жан-Поль Бельмондо.

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    Теги: музика Львів смерть співак
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    Під час гри у футбол помер український співак