Під час гри у футбол помер український співак

Музиканту та автору пісень Андрію Грифелю нещодавно виповнилося 36 років

Точна причина смерті музиканта невідома. Знайомі кажуть, що він «грав у футбол і просто впав»

Під час гри у футбол раптово помер популярний музикант та автор пісень Андрій Грифель. Львівському співаку нещодавно виповнилося лише 36 років.

Точна причина смерті музиканта невідома. Знайомі кажуть, що Андрій «грав у футбол і просто впав».

«Це шок! Так рано… Бро, ти справжня зірка, створений для сцени… Завжди захоплювався тим, як ти співав! Ми так і не встигли разом заспівати. Як зустрінемось, обов’язково це зробимо… До зустрічі Андрію!», – написав у Facebook вокаліст гурту Cry Неба Олександр Мамедов.

Відомо, що Андрій Грифель був одружений, виховував трьох дітей – двох доньок і сина.

В активі співака десятки композицій, які стали відомими. Серед них «Дякую Тобі», «Небеса», «Різдвяна», «До Тебе я лину» та інші.

Сьогодні також стало відомо, що помер відомий актор із серіалу «Чотири танкісти і собака».

До слова, цього тижня пішов з життя легендарний режисер-постановник, який працював з Пугачовою та іншими зірками.

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А 6 вересня помер видатний актор Жан-Поль Бельмондо.