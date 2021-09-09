Розкрито таємницю загадкової смерті української моделі у Туреччині

На думку слідства, попри зв’язані руки та мішок на голові, українка сама вирішила піти з життя

Генеральна прокуратура Бодрума (Туреччина) заявила, що громадянка України, 25-річна модель Христина Новіцька, знайдена мертвою у наручниках та з поліетиленовим пакетом на голові, покінчила життя самогубством. Про це повідомляє CNN Türk.

Прокуратура вирішила не порушувати за цим фактом кримінальну справу.

У постанові місцевих правоохоронців повідомляється, що українка імітувала сцену з фільму 2003 року «Між смертю та життям», цим пояснюється наявність на її руках наручників, а на голові – поліетиленового пакета. Також, за їхніми даними, Христина Новіцька напередодні розмірковувала про методи самогубства.

Варіант самогубства розглядався поліціянтами як один із можливих від самого початку, оскільки всі три замки сталевих дверей вілли, де знайшли Новіцьку, були закриті зсередини, а вікна будівлі було обладнано сталевими решітками.

Нагадаємо, 25-річну українку Христину Новіцьку було знайдено мертвою у власному будинку в турецькому курортному містечку Мугла під Бодрумом на початку січня 2021 року. На той момент поліція розглядала декілька версій загибелі дівчини, в тому числі, її вбивство бойфрендом.

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