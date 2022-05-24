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    Події в Україні

    На Харківщині прокуратура задокументувала чергові злочини окупантів (фото)

    &nbsp;Під час окупації с. Мала Рогань військові РФ вистрілили з вогнепальної зброї у місцевого жителя - На Харківщині прокуратура задокументувала чергові злочини окупантів (фото)
     Під час окупації с. Мала Рогань військові РФ вистрілили з вогнепальної зброї у місцевого жителя
    фото: Харківська прокуратура

    Трупи ексгумовано та направлено для проведення судово-медичної експертизи

    У Харківській області в с. Мала Рогань та с. Вільхівка проведена ексгумація тіл місцевих жителів, які стали жертвами вбивств російської армії під час окупації регіону. Про це повідомила обласна прокуратура.

    «23 травня 2022 року в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), проведено додатковий огляд с. Мала Рогань та с. Вільхівка», – йдеться у повідомленні.

    Слідство встановило, що 25 березня 2022 року під час окупації с. Мала Рогань військові РФ вистрілили з вогнепальної зброї у місцевого жителя, який знаходився у себе на подвір`ї, в результаті чого чоловік загинув. До окружної прокуратури звернувся родич загиблого та повідомив, що тіло чоловіка поховано на подвір’ї їх будинку.

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    На Харківщині прокуратура задокументувала чергові злочини окупантів (фото)
    На Харківщині прокуратура задокументувала чергові злочини окупантів (фото)
    На Харківщині прокуратура задокументувала чергові злочини окупантів (фото)
    На Харківщині прокуратура задокументувала чергові злочини окупантів (фото)

    Крім того, 15 березня 2022 року при в'їзді до с. Вільхівка Харківського району військовими країни-агресора з танку обстріляно автомобіль, внаслідок чого на місці загинув чоловік. У подальшому батьки, пронісши 15 км тіло загиблого, поховали його на городі біля домоволодіння.

    Наразі трупи ексгумовано та направлено для проведення судово-медичної експертизи.

    Нагадаємо, Венедіктова повідомила про розкриття вбивства сім’ї старости села Мотижин.

    Теги: росія окупанти прокуратура війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    На Харківщині прокуратура задокументувала чергові злочини окупантів (фото)