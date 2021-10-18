На Харківщині водій-порушник наїхав автомобілем на патрульного

Поліцейський був доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги

Автопатруль поліції зупинив за перевищення швидкості водія легковика. Під час винесення постанови відносно порушника, він почав рух та здійснив наїзд автомобілем на одного з патрульних. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

«18 жовтня близько 13:15 автопатруль у складі співробітників Управління патрульної поліції в Харківській області ДПП Національної поліції України на автошляху «Київ-Харків-Довжанський» біля села Травневе Харківського району зупинив за порушення встановлених обмежень швидкості руху автомобіль Suzuki Jimny», – йдеться у повідомленні.

Під час винесення відносно порушника 1975 року народження постанови про накладення адміністративного стягнення за ч. 1 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) Кодексу України про адміністративні правопорушення, водій почав рух та здійснив наїзд автомобілем на одного з патрульних.

Поліцейський був доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Порушник був зупинений та переданий слідчо-оперативній групі Харківського райуправління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Всі обставини події встановлюються.

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