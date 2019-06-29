  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Харківщині водій вантажівки в'їхав у житловий будинок

    • Розсилка
    У&nbsp;момент аварії нікого з&nbsp;людей у&nbsp;будинку не&nbsp;було - На Харківщині водій вантажівки в'їхав у житловий будинок
    У момент аварії нікого з людей у будинку не було
    Фото: Нацполіція

    58-річний водій КамАЗу з причепом під час руху не впорався з керуванням

    У п’ятницю, 28 червня, у Харківській області вантажівка врізалася у стіну житлового будинку.

    Як повідомили у регіональному управлінні Національної поліції, ДТП сталася на виїзді з села Гаврилівка Дергачівського району.

    За попередніми даними, 58-річний водій КамАЗу з причепом під час руху не впорався з керуванням.

    У момент аварії нікого з людей у будинку не було. Натомість водій вантажівки у результаті аварії отримав незначні тілесні ушкодження.

    7651.

    До слова, у Миколаєві легковик протаранив три маршрутки.

    Читайте також
    Національна поліція України ДТП вантажівки водій Харківщина будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ