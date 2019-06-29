На Харківщині водій вантажівки в'їхав у житловий будинок



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У момент аварії нікого з людей у будинку не було Фото: Нацполіція

58-річний водій КамАЗу з причепом під час руху не впорався з керуванням

У п’ятницю, 28 червня, у Харківській області вантажівка врізалася у стіну житлового будинку.

Як повідомили у регіональному управлінні Національної поліції, ДТП сталася на виїзді з села Гаврилівка Дергачівського району.

За попередніми даними, 58-річний водій КамАЗу з причепом під час руху не впорався з керуванням.

У момент аварії нікого з людей у будинку не було. Натомість водій вантажівки у результаті аварії отримав незначні тілесні ушкодження.

До слова, у Миколаєві легковик протаранив три маршрутки.