На Харківщині водій вантажівки в'їхав у житловий будинок
У момент аварії нікого з людей у будинку не було
Фото: Нацполіція
58-річний водій КамАЗу з причепом під час руху не впорався з керуванням
У п’ятницю, 28 червня, у Харківській області вантажівка врізалася у стіну житлового будинку.
Як повідомили у регіональному управлінні Національної поліції, ДТП сталася на виїзді з села Гаврилівка Дергачівського району.
За попередніми даними, 58-річний водій КамАЗу з причепом під час руху не впорався з керуванням.
У момент аварії нікого з людей у будинку не було. Натомість водій вантажівки у результаті аварії отримав незначні тілесні ушкодження.
До слова, у Миколаєві легковик протаранив три маршрутки.