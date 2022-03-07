На Київщині героїчно загинув полковник Петро Горбатюк

Ціною власного життя він рятував побратимів

У боях на Київщині загинув полковник Петро Горбатюк. Причиною смерті стало пряме влучання ворожої ракети. Про це інформує сайт «Твій Романів» із посиланням на Миропільську громаду.

Полковник Петро Горбатюк загинув у Вишгороді. Сьогодні його поховають на рідній Житомирщині.

В останні хвилини свого життя полковник проводив евакуацію особового складу та бойової техніки.

Життя Петра Горбатюка обірвала ворожа ракета.

Ціною власного життя полковник врятував життя солдатів та офіцерів.

Петра Горбатюка поховають у рідному селі Пилипо-Кошари, Романівського району. У загиблого полковника залишилися дружина та двоє доньок.

Нагадаємо, учора росіяни вбили в Ірпені українського актора.

Раніше у боях за Гостомель загинув Герой України Валерій Чибінєєв.

Як відомо, російські загарбники вбили 38 українських дітей за 10 днів війни.

Читайте також: