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    Події в Україні

    На Київщині героїчно загинув полковник Петро Горбатюк

    Героя поховають на рідній Житомирщині - На Київщині героїчно загинув полковник Петро Горбатюк
    Героя поховають на рідній Житомирщині
    фото з відкритих джерел

    Ціною власного життя він рятував побратимів

    У боях на Київщині загинув полковник Петро Горбатюк. Причиною смерті стало пряме влучання ворожої ракети. Про це інформує сайт «Твій Романів» із посиланням на Миропільську громаду.

    Полковник Петро Горбатюк загинув у Вишгороді. Сьогодні його поховають на рідній Житомирщині.
    В останні хвилини свого життя полковник проводив евакуацію особового складу та бойової техніки.

    Життя Петра Горбатюка обірвала ворожа ракета.

    Ціною власного життя полковник врятував життя солдатів та офіцерів.

    Петра Горбатюка поховають у рідному селі Пилипо-Кошари, Романівського району. У загиблого полковника залишилися дружина та двоє доньок.

    Нагадаємо, учора росіяни вбили в Ірпені українського актора.

    Раніше у боях за Гостомель загинув Герой України Валерій Чибінєєв.

    Як відомо, російські загарбники вбили 38 українських дітей за 10 днів війни.

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    Теги: війна смерть Житомирщина дружина ракета
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    На Київщині героїчно загинув полковник Петро Горбатюк