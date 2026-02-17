Головна Країна Суспільство
У Дніпрі гра в квест-кімнаті закінчилася поліцією та травмами дитини: подробиці

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
У Дніпрі гра в квест-кімнаті закінчилася поліцією та травмами дитини: подробиці
Після прибуття правоохоронців ситуацію врегулювали на місці
фото: Нацполіція

У Дніпрі в одній з квест-кімнат під час проходження гри «Небезпечна зона» стався конфлікт між актором та групою підлітків

Розважальний вечір у центрі Дніпра перетворився на кримінальну хроніку. Під час проходження перформансу «Небезпечна зона» у популярній квест-кімнаті виник жорсткий конфлікт між актором та групою неповнолітніх. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Дніпро Оперативний». 

Повідомляється, що інцидент виник через надто агресивну поведінку актора, який виконував свою роль. Батьки підлітків стверджують, що працівник закладу застосував до дітей фізичну силу, яка не була передбачена правилами гри та виходила за межі «безпечного контакту».

«Це була вже не гра. Ми почули крики, які явно не були частиною шоу. Актор поводився неадекватно і проявляв реальну агресію до дітей», – розповідають свідки події.

Свідки інциденту твердять, що актор двічі вдарив підлітка шокером у живіт. У результаті сварки в останнього розсічений ніс, розбита губа та сліди удушення на шиї. При цьому відвідувачі зазначають, що на початку квесту була домовленість: шокер використовується лише для звуку.

Адміністрація квест-кімнати спочатку намагалася залагодити ситуацію сама, проте після відмови надати записи з камер спостереження для підтвердження факту насилля, на місце була викликана поліція. Але після прибуття правоохоронців ситуацію таки врегулювали на місці. Учасник та його батько на відео підтвердили відсутність претензій до компанії.

Нагадаємо, на Волині правоохоронці затримали двох посадовців ТЦК за хабарі від ухилянтів.

Повідомляється, що двоє військовослужбовців одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки допомагали чоловікам мобілізаційного віку вирішити питання, пов’язані з призовом. За свої дії вони отримували непогану винагороду.
 

