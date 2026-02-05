Допомога постраждалих від атаки РФ жителям Солом'янського району: адреса штабу
У Солом'янському районі розгорнуто штаб допомоги постраждалим, де жителі можуть отримати підтримку
У ніч на 5 лютого 2026 року російські окупанти атакували Київ. Наслідки фіксують у чотирьох районах, найбільше пошкоджень – у Солом'янському. Про це повідомив голова РДА Сергій Мовенко, інформує «Главком».
Наразі у районі вже розгорнуто штаб допомоги постраждалим, де жителі можуть отримати підтримку.
Де працює штаб допомоги
- Локація: школа №229 (вул. Олекси Тихого, 57).
- Відповідальна особа: Євгенія, телефон: (097) 532 09 79.
Голова Солом'янської РДА зазначив, що на місцях працюють профільні служби. Вони обстежують територію, прибирають уламки та готуються до тимчасового закриття вибитих вікон плівкою й OSB-плитами.
Які послуги надаються у штабі
Фахівці допомагають постраждалим оформити заяви на матеріальну допомогу та компенсацію за пошкоджене майно (зокрема через державні програми). Також мешканці можуть отримати консультації соціальних менеджерів, юридичну та психологічну допомогу. У штабі можна зігрітися, перекусити та випити гарячого чаю.
«Соціальні менеджери Солом'янського району розклеюють інформаційні оголошення з контактами та алгоритмами дій, приймають мешканців у штабі, надають консультації телефоном і допомагають з оформленням необхідних документів», – зазначив Мовенко.
Контакти для довідок
Жителі можуть звертатися за додатковою інформацією за номерами телефонів:
- (093) 471 89 34,
- (097) 532 09 79,
- (097) 917 18 30,
- (093) 833 68 94,
- (093) 986 96 24.
Також постійно працює Консультаційний центр при Управлінні соціальної та ветеранської політики за адресою:
- просп. Повітряних Сил, 40 (пн–пт, 8:00–17:00).
- графік роботи: пн-пт, 8:00–17:00.
Діє чат-бот «єОпора», де зібрана ключова інформація щодо алгоритмів дій, державних і міських програм підтримки та виплат.
Нагадаємо, уночі 5 лютого 2026 року російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. За інформацією Ткаченка, внаслідок російської атаки в Оболонському районі горіли авто на стоянці. У Києві є двоє постраждалих людей внаслідок атаки ворожих БпЛА. У Солом'янському районі вибуховою хвилею пошкоджені вікна у чотирьох житлових будинках, зафіксоване пошкодження дитячого садка й господарчої споруди. Рятувальники обстежили прилеглу територію. Постраждала жінка 79 років, її госпіталізували. Ще одній 89-річній жінці лікарі надали допомогу на місці. У Шевченківському районі внаслідок влучання в чотирьох поверхову офісну будівлю сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники.
Коментарі — 0