Головна Київ Новини
search button user button menu button

Допомога постраждалих від атаки РФ жителям Солом'янського району: адреса штабу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Допомога постраждалих від атаки РФ жителям Солом'янського району: адреса штабу
Внаслідок російської атаки на Київ 5 лютого найбільше постраждав Солом'янський район столиці
фото: Сергій Мовенко

У Солом'янському районі розгорнуто штаб допомоги постраждалим, де жителі можуть отримати підтримку

У ніч на 5 лютого 2026 року російські окупанти атакували Київ. Наслідки фіксують у чотирьох районах, найбільше пошкоджень – у Солом'янському. Про це повідомив голова РДА Сергій Мовенко, інформує «Главком».

Наразі у районі вже розгорнуто штаб допомоги постраждалим, де жителі можуть отримати підтримку.

Де працює штаб допомоги

  • Локація: школа №229 (вул. Олекси Тихого, 57).
  • Відповідальна особа: Євгенія, телефон: (097) 532 09 79.

Голова Солом'янської РДА  зазначив, що на місцях працюють профільні служби. Вони обстежують територію, прибирають уламки та готуються до тимчасового закриття вибитих вікон плівкою й OSB-плитами.

Які послуги надаються у штабі

Фахівці допомагають постраждалим оформити заяви на матеріальну допомогу та компенсацію за пошкоджене майно (зокрема через державні програми). Також мешканці можуть отримати консультації соціальних менеджерів, юридичну та психологічну допомогу. У штабі можна зігрітися, перекусити та випити гарячого чаю.

«Соціальні менеджери Солом'янського району розклеюють інформаційні оголошення з контактами та алгоритмами дій, приймають мешканців у штабі, надають консультації телефоном і допомагають з оформленням необхідних документів», – зазначив Мовенко.

Контакти для довідок

Жителі можуть звертатися за додатковою інформацією за номерами телефонів:

  • (093) 471 89 34,
  • (097) 532 09 79,
  • (097) 917 18 30,
  • (093) 833 68 94,
  • (093) 986 96 24.

Також постійно працює Консультаційний центр при Управлінні соціальної та ветеранської політики за адресою:

  • просп. Повітряних Сил, 40 (пн–пт, 8:00–17:00).
  • графік роботи: пн-пт, 8:00–17:00.

Діє чат-бот «єОпора», де зібрана ключова інформація щодо алгоритмів дій, державних і міських програм підтримки та виплат.

Нагадаємо, уночі 5 лютого 2026 року російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. За інформацією Ткаченка, внаслідок російської атаки в Оболонському районі горіли авто на стоянці. У Києві є двоє постраждалих людей внаслідок атаки ворожих БпЛА. У Солом'янському районі вибуховою хвилею пошкоджені вікна у чотирьох житлових будинках, зафіксоване пошкодження дитячого садка й господарчої споруди. Рятувальники обстежили прилеглу територію. Постраждала жінка 79 років, її госпіталізували. Ще одній 89-річній жінці лікарі надали допомогу на місці. У Шевченківському районі внаслідок влучання в чотирьох поверхову офісну будівлю сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники.  

Теги: Київ обстріл гуманітарна допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці стверджують, що неодноразово фіксували навмисне затягування процесу з боку захисників Артема Косова
Убивство підлітка на фунікулері. Адвоката обвинуваченого покарано за затягування справи
5 сiчня, 20:38
Друга за ніч повітряна тривога у Києві тривала годину
Друга за ніч повітряна тривога у Києві тривала годину
13 сiчня, 02:10
У Києві постраждала фабрика Roshen через нічний обстріл
Донька Келлога відреагувала на масований удар по Києву під час переговорів про мир
24 сiчня, 07:54
В одній з уражених споруд сталося займання
Росіяни вдруге за ніч атакували Запоріжжя
26 сiчня, 06:43
У будинку нардепа Сергія Рудика прорвало мережу: гаряча вода залила сходову (відео)
У будинку нардепа Сергія Рудика прорвало мережу: гаряча вода залила сходову (відео)
28 сiчня, 13:29
У разі негоди влада закликає киян без особливої потреби не пересуватися містом
Снігопад у Києві: скільки техніки та комунальників прибирають місто
9 сiчня, 11:52
Ремонтні бригади та комунальні служби працюють у цілодобовому режимі без перерв
Енергетики заживили критичні об’єкти столиці: де ситуація залишається найскладнішою
21 сiчня, 16:09
У столиці піднялися ціни на таксі
У Києві різко зросли ціни на таксі під час повітряної тривоги
26 сiчня, 18:23
Комунальники й енергетики продовжують працювати
Комунальна катастрофа на Троєщині. Кличко повідомив нові дані
30 сiчня, 11:38

Новини

Допомога постраждалих від атаки РФ жителям Солом'янського району: адреса штабу
Допомога постраждалих від атаки РФ жителям Солом'янського району: адреса штабу
Пожежа на Хрещатику: у центрі Києва загорівся готель «Дніпро» (фото)
Пожежа на Хрещатику: у центрі Києва загорівся готель «Дніпро» (фото)
Найдешевша оренда у Києві. Скільки коштує квартира біля популярного ТРЦ (фото)
Найдешевша оренда у Києві. Скільки коштує квартира біля популярного ТРЦ (фото)
Уламки дрона впали біля автостоянки на Оболоні: пошкоджено автівки та будинок (фото)
Уламки дрона впали біля автостоянки на Оболоні: пошкоджено автівки та будинок (фото)
Вагони незламності на залізничній станції «Дарниця»: що в них є та як туди потрапити
Вагони незламності на залізничній станції «Дарниця»: що в них є та як туди потрапити
Ожеледиця під снігом: синоптики оголосили попередження для жителів столиці
Ожеледиця під снігом: синоптики оголосили попередження для жителів столиці

Новини

Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua