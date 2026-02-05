Допомога постраждалих від атаки РФ жителям Солом'янського району: адреса штабу

У Солом'янському районі розгорнуто штаб допомоги постраждалим, де жителі можуть отримати підтримку

У ніч на 5 лютого 2026 року російські окупанти атакували Київ. Наслідки фіксують у чотирьох районах, найбільше пошкоджень – у Солом'янському. Про це повідомив голова РДА Сергій Мовенко, інформує «Главком».

Наразі у районі вже розгорнуто штаб допомоги постраждалим, де жителі можуть отримати підтримку.

Де працює штаб допомоги

Локація: школа №229 (вул. Олекси Тихого, 57).

Відповідальна особа: Євгенія, телефон: (097) 532 09 79.

Голова Солом'янської РДА зазначив, що на місцях працюють профільні служби. Вони обстежують територію, прибирають уламки та готуються до тимчасового закриття вибитих вікон плівкою й OSB-плитами.

Які послуги надаються у штабі

Фахівці допомагають постраждалим оформити заяви на матеріальну допомогу та компенсацію за пошкоджене майно (зокрема через державні програми). Також мешканці можуть отримати консультації соціальних менеджерів, юридичну та психологічну допомогу. У штабі можна зігрітися, перекусити та випити гарячого чаю.

«Соціальні менеджери Солом'янського району розклеюють інформаційні оголошення з контактами та алгоритмами дій, приймають мешканців у штабі, надають консультації телефоном і допомагають з оформленням необхідних документів», – зазначив Мовенко.

Контакти для довідок

Жителі можуть звертатися за додатковою інформацією за номерами телефонів:

(093) 471 89 34,

(097) 532 09 79,

(097) 917 18 30,

(093) 833 68 94,

(093) 986 96 24.

Також постійно працює Консультаційний центр при Управлінні соціальної та ветеранської політики за адресою:

просп. Повітряних Сил, 40 (пн–пт, 8:00–17:00).

графік роботи: пн-пт, 8:00–17:00.

Діє чат-бот «єОпора», де зібрана ключова інформація щодо алгоритмів дій, державних і міських програм підтримки та виплат.

Нагадаємо, уночі 5 лютого 2026 року російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. За інформацією Ткаченка, внаслідок російської атаки в Оболонському районі горіли авто на стоянці. У Києві є двоє постраждалих людей внаслідок атаки ворожих БпЛА. У Солом'янському районі вибуховою хвилею пошкоджені вікна у чотирьох житлових будинках, зафіксоване пошкодження дитячого садка й господарчої споруди. Рятувальники обстежили прилеглу територію. Постраждала жінка 79 років, її госпіталізували. Ще одній 89-річній жінці лікарі надали допомогу на місці. У Шевченківському районі внаслідок влучання в чотирьох поверхову офісну будівлю сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники.