Окупанти атакували будівлю Новгород-Сіверської райадміністрації на Чернігівщині

Голова Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов зауважив, що такі удари є цілеспрямованим терором проти цивільної та управлінської інфраструктури

Російські війська завдали авіаудару по адміністративному центру Новгород-Сіверської громади, що на прикордонні Чернігівської області. Про це повідомив очільник місцевої РВА Олександр Селіверстов, пише «Главком».

За попередніми даними, ворог застосував ударний дрон типу «Герань». Внаслідок прямого влучання будівля районної державної адміністрації зазнала катастрофічних руйнувань і майже повністю знищена.

Як зазначив Селіверстов, такі атаки є цілеспрямованим терором проти цивільної та управлінської інфраструктури з метою дестабілізації ситуації в прикордонних районах. Наразі профільні служби встановлюють, чи були внаслідок вибуху постраждалі серед людей.

Як відомо, у ніч на 12 лютого російські війська здійснили чергову атаку на Одесу, під ударом опинилися цивільні та інфраструктурні об'єкти.

За попередніми даними, в одному з районів міста суттєвих пошкоджень зазнав об’єкт інфраструктури, а також будівля місцевого бізнес-центру.

Також уночі 10 лютого російські загарбники завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. Через удар частково знеструмлено населені пункти у трьох громадах області. Обʼєкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення від генераторів.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів розширену селекторну нараду щодо ліквідації наслідків масованих російських ударів по енергосистемі, що відбулися 7 лютого. Найбільш критична ситуація наразі зберігається в Києві та шести населених пунктах Херсонщини, де постійні атаки безпілотників унеможливлюють швидке відновлення мереж.