Віддала сцені понад 57 років. Театр Франка повідомив про смерть заслуженої артистки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Віддала сцені понад 57 років. Театр Франка повідомив про смерть заслуженої артистки
Наталія Омельчук виступала як в комедійному, так і в фарс жанрі, створюючи гранично правдиві та життєво насичені образи
фото з відкритих джерел

Наталія Омельчук померла у віці 77 років

На 78-му році життя пішла з життя Заслужена артистка України, актриса Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Наталія Омельчук. Як інформує «Главком», про втрату театр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Наталія Омельчук присвятила сцені понад 57 років свого життя, щоденної праці, відданості професії й любові до театру.

Віддала сцені понад 57 років. Театр Франка повідомив про смерть заслуженої артистки фото 1

«Вона була частиною творчої історії Театру Франка, людиною сцени, пам’ять про яку житиме в наших виставах, спогадах і серцях. Щиро співчуваємо рідним, близьким і всім, хто поділяє цей біль. Світла пам’ять», – ідеться у дописі.

Віддала сцені понад 57 років. Театр Франка повідомив про смерть заслуженої артистки фото 2

Наталія Олексіївна Омельчук народилася 27 березня 1947 року у Києві. Закінчила студію при Київському українському драматичному театрі імені Івана Франка (1967), у якому й працювала до кінця життя. З успіхом виконувала невеликі за обсягом ролі молодих «запальних» дівчат та виступала в амплуа травесті, згодом перейшла на гострохарактерні ролі, з легкістю виступала як в комедійному, так і в фарс жанрі, створюючи гранично правдиві та життєво насичені образи.

Віддала сцені понад 57 років. Театр Франка повідомив про смерть заслуженої артистки фото 3

Основні ролі

Син Макдуфа («Макбет» В. Шекспіра), Палажка («Конотопська відьма» за Г. Квіткою-Основ’яненком), Тессала («Дім, в якому переночував Бог» Ґ. Фіґейредо), Перша жінка («Візит старої дами» Ф. Дюрренматта), Ткачиха («Різдвяна ніч» за М. Гоголем), Мама Менахема («Тев’є-Тевель» за Шолом-Алейхемом), Рябкова («Талан» М. Старицького), Паша («Суєта» І. Карпенка-Карого), Химка («За двома зайцями» М. Старицького), Покоївка («Піґмаліон» Б. Шоу), тітка Верховцева («Брати Карамазови» за Ф. Достоєвським), Баба Палажка («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького), Варка, Прибиральниця («Дві квітки кольору індиго», «Романси. Ностальгія» О. Білозуба), Бабуся («Котигорошко» А. Навроцького), Матильда Штосс («Три товариші» за Е.-М. Ремарком), Дар’я Олексіївна («Ідіот» за Ф. Достоєвським).

Раніше після виснажливої боротьби з тяжкою хворобою на 71-му році життя померла відома народна артистка України, актриса кіно і театру Тамара Плашенко.

Також на Київщині у селищі Ворзель помер 82-річний кінооператор Павло Лойко. Людина, яка присвятила життя розвитку українського кіно та працювала над культовими стрічками, зокрема фільмом «Пропала грамота», померла від виснаження 4 лютого. 

Теги: смерть актриса Театр Франка професії

