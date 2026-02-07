Віддала сцені понад 57 років. Театр Франка повідомив про смерть заслуженої артистки

Наталія Омельчук виступала як в комедійному, так і в фарс жанрі, створюючи гранично правдиві та життєво насичені образи

Наталія Омельчук померла у віці 77 років

На 78-му році життя пішла з життя Заслужена артистка України, актриса Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Наталія Омельчук. Як інформує «Главком», про втрату театр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Наталія Омельчук присвятила сцені понад 57 років свого життя, щоденної праці, відданості професії й любові до театру.

«Вона була частиною творчої історії Театру Франка, людиною сцени, пам’ять про яку житиме в наших виставах, спогадах і серцях. Щиро співчуваємо рідним, близьким і всім, хто поділяє цей біль. Світла пам’ять», – ідеться у дописі.

Наталія Олексіївна Омельчук народилася 27 березня 1947 року у Києві. Закінчила студію при Київському українському драматичному театрі імені Івана Франка (1967), у якому й працювала до кінця життя. З успіхом виконувала невеликі за обсягом ролі молодих «запальних» дівчат та виступала в амплуа травесті, згодом перейшла на гострохарактерні ролі, з легкістю виступала як в комедійному, так і в фарс жанрі, створюючи гранично правдиві та життєво насичені образи.

Основні ролі

Син Макдуфа («Макбет» В. Шекспіра), Палажка («Конотопська відьма» за Г. Квіткою-Основ’яненком), Тессала («Дім, в якому переночував Бог» Ґ. Фіґейредо), Перша жінка («Візит старої дами» Ф. Дюрренматта), Ткачиха («Різдвяна ніч» за М. Гоголем), Мама Менахема («Тев’є-Тевель» за Шолом-Алейхемом), Рябкова («Талан» М. Старицького), Паша («Суєта» І. Карпенка-Карого), Химка («За двома зайцями» М. Старицького), Покоївка («Піґмаліон» Б. Шоу), тітка Верховцева («Брати Карамазови» за Ф. Достоєвським), Баба Палажка («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького), Варка, Прибиральниця («Дві квітки кольору індиго», «Романси. Ностальгія» О. Білозуба), Бабуся («Котигорошко» А. Навроцького), Матильда Штосс («Три товариші» за Е.-М. Ремарком), Дар’я Олексіївна («Ідіот» за Ф. Достоєвським).

Раніше після виснажливої боротьби з тяжкою хворобою на 71-му році життя померла відома народна артистка України, актриса кіно і театру Тамара Плашенко.

Також на Київщині у селищі Ворзель помер 82-річний кінооператор Павло Лойко. Людина, яка присвятила життя розвитку українського кіно та працювала над культовими стрічками, зокрема фільмом «Пропала грамота», померла від виснаження 4 лютого.