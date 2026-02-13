РФ атакувала Одесу дронами: пошкоджено багатоповерхівки

Унаслідок ворожого обстрілу ніхто не постраждав

Російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано пошкодження у двох районах міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

«Сталися влучання у два багатоповерхових житлових будинки. Пошкоджено квартири на верхніх поверхах. На щастя, без людських жертв, подальшого загоряння та детонації», – каже він.

фото: Сергій Лисак

Комунальники допомагають ліквідовувати наслідки ворожої атаки фото: Сергій Лисак

За словами Лисака, також пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та автосервіс. Пожежі, що виникли на місцях, оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею пошкоджено скління у дитячому садку та гімназії.

Нагадаємо, у ніч на 13 лютого Одеса знову опинилася під ударом ударних безпілотників, внаслідок чого постраждали житловий фонд та цивільна інфраструктура. Один із дронів поцілив у багатоповерховий будинок, пошкодивши житлову площу на верхніх поверхах, проте масштабного загоряння вдалося уникнути.

Крім того, зафіксовано руйнування в рекреаційній зоні міста, де через влучання спалахнули господарські споруди. В іншому районі Одеси під ударом опинився об'єкт торгівлі, на території якого виникла пожежа.

Як відомо, у ніч на 12 лютого російські війська здійснили чергову атаку на Одесу, під ударом опинилися цивільні та інфраструктурні об'єкти.