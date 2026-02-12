Головна Країна Політика
Агенція оборонних закупівель заявляє про збільшення попиту дронів на волокні

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Агенція оборонних закупівель заявляє про збільшення попиту дронів на волокні
Арсен Джумаділов переконаний, що виробники оптоволокна без замовлень не сидять
фото з відкритих джерел

Директор державного підприємства «Агенція оборонних закупівель» Арсен Джумаділов заявив, що у першому кварталі 2025 року постачали тисячу дронів на оптоволокні на місяць. Зараз попит збільшується

Серед військових спостерігається збільшений попит дронів на волокні. Про це в інтерв'ю виданню Бабель заявив директор державного підприємства «Агенція оборонних закупівель» Арсен Джумаділов, інформує «Главком».

За словами очільника оборонних закупівель, у першому кварталі 2025 року постачали тисячу дронів на оптоволокні на місяць. І тенденція збільшується. 

«Наприкінці минулого року лише за централізованими закупівлями на склади в середньому на місяць ми постачали 51–52 тисячі дронів. Тобто, в принципі, цей ринок розігнався», – заявив Арсен Джумаділов.

Джумалідов певен, і для його розгону потрібен був певний час, адже деякі виробники мали проблеми з власним виробничим процесом. Особливо коли йдеться про технічні параметри. 

«Ті, хто вгадав, не змогли себе забезпечити в повному обсязі відповідними компонентами. Зараз я не можу сказати, що ті, хто виробляє оптоволокно, геть не мають замовлень», – додав Джумаділов. 

Також він зазначив, що бригади ретельно ставляться до придбання таких дронів.  Адже у них немає запиту отримували щось дешеве. 

«Є запит отримати саме те, що їм треба: з певною антеною, на певній частоті. Вони хочуть конкретного виробника і конкретний дрон», – заявив директор державного підприємства «Агенція оборонних закупівель».

Нагадаємо, Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів. Єврокомісія представила план дій щодо протидії зростаючим загрозам, що створюються безпілотними літальними апаратами для безпеки ЄС. Як повідомляється, документ став відповіддю на «нову безпекову реальність» – масові порушення повітряного простору та загрози критичній інфраструктурі з боку Росії.

«План дій являє собою амбітний план посилення співпраці та солідарності ЄС, що відповідає на заклики держав-членів та Європарламенту до єдиного підходу Євросоюзу до загроз, які створюються дронами», – йдеться у заяві.

