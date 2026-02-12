Агенція оборонних закупівель заявляє про збільшення попиту дронів на волокні

Арсен Джумаділов переконаний, що виробники оптоволокна без замовлень не сидять

Директор державного підприємства «Агенція оборонних закупівель» Арсен Джумаділов заявив, що у першому кварталі 2025 року постачали тисячу дронів на оптоволокні на місяць. Зараз попит збільшується

Серед військових спостерігається збільшений попит дронів на волокні. Про це в інтерв'ю виданню Бабель заявив директор державного підприємства «Агенція оборонних закупівель» Арсен Джумаділов, інформує «Главком».

За словами очільника оборонних закупівель, у першому кварталі 2025 року постачали тисячу дронів на оптоволокні на місяць. І тенденція збільшується.

«Наприкінці минулого року лише за централізованими закупівлями на склади в середньому на місяць ми постачали 51–52 тисячі дронів. Тобто, в принципі, цей ринок розігнався», – заявив Арсен Джумаділов.

Джумалідов певен, і для його розгону потрібен був певний час, адже деякі виробники мали проблеми з власним виробничим процесом. Особливо коли йдеться про технічні параметри.

«Ті, хто вгадав, не змогли себе забезпечити в повному обсязі відповідними компонентами. Зараз я не можу сказати, що ті, хто виробляє оптоволокно, геть не мають замовлень», – додав Джумаділов.

Також він зазначив, що бригади ретельно ставляться до придбання таких дронів. Адже у них немає запиту отримували щось дешеве.

«Є запит отримати саме те, що їм треба: з певною антеною, на певній частоті. Вони хочуть конкретного виробника і конкретний дрон», – заявив директор державного підприємства «Агенція оборонних закупівель».

