На Хмельниччині чоловік застосував сльозогінний газ проти ТЦК, бо ті відмовилися від хабаря

Мешканець Хмельниччини пшикнув сльозогінним газом у працівників ТЦК та представників поліції

Чоловік хотів відкупитися від штрафу за порушення правил військового обліку

Житель міста Полонне на Хмельниччині пропонував військовослужбовцям територіального центру комплектування $200, щоб відкупитися від мобілізації. Однак після відмови – застосував сльозогінний газ. Про це повідомила пресслужба Хмельницького обласного ТЦК та СП.

Подія сталася 21 листопада в місті Полонне на Хмельниччині. Чоловік запропонував хабар військовослужбовцям, які складали щодо нього адміністративні матеріали за порушення правил військового обліку.

«Військовослужбовець ТЦК рішуче відмовився від хабаря. Після цього чоловік втік, застосувавши сльозогінний газ проти поліцейських і військових. Усі його дії зафіксовано», – йдеться у повідомленні.

Наразі готуються документи для відкриття кримінального провадження за спробу дати хабар і за опір представникам влади.

Чоловік запропонував хабар військовослужбовцям, які складали щодо нього адміністративні матеріали за порушення правил військового обліку скріншот

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють у корупції офіцерку одного з відділень територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Закарпаття. Проводяться слідчі дії.

Також правоохоронці викрили керівника районного територіального центру комплектування на Закарпатті та заступника командира однієї з бригад тероборони. Вони пропонували військовозобов’язаному за гроші уникнути мобілізації.

Як повідомлялося, на Волині оголосили підозру начальнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі оновлював дані військовозобов’язаним чоловікам.

Раніше правоохоронці ліквідували чергові схеми ухилення від мобілізації, у яких були залучені представники територіальних центрів комплектування. Організаторам протиправних дій було повідомлено про підозру. Зловмисників було викрито в Одеській, Донецькій, Черкаській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

До слова, Міністерство оборони планує ввести функцію онлайн-оплати штрафів у застосунку «Резерв+» за порушення військового обліку.