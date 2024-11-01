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ЗМІ знайшли в медсестри одеського МСЕК нерухомість на 4,5 млн грн: реакція ОВА

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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ЗМІ знайшли в медсестри одеського МСЕК нерухомість на 4,5 млн грн: реакція ОВА
Журналісти виявили в медсестри МСЕК та районного ТЦК та СП незадеклароване майно у торговому центрі Одеси
фото з відкритих джерел

Олег Кіпер утримався від коментарів щодо наявності в медсестри нерухомості та її походження

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер прокоментував інформацію про медсестру медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), у якої журналісти виявили майно у центрі міста на 4,5 млн грн.

Під час брифінгу очільника ОВА журналісти запитали Кіпера про медсестру обласної медико-соціальної експертної комісії та районного ТЦК та СП, у якої виявили нерухомість у центрі Одеси вартістю близько 4,5 млн грн.  Медіа повідомили, що майно у торговому центрі «Афіна» не було задеклароване, що викликає підозри щодо можливого корупційного походження.

Олег Кіпер зазначив, що незадеклароване майно є очевидним порушенням. Однак утримався від коментарів щодо наявності нерухомості та її походження, зазначивши, що всі деталі повинні встановити правоохоронці.

«Для цього є компетентні органи. Я їх роботу не маю права обговорювати. Поки вони не вивчили це питання, ми ж не розібралися – це може бути спадщина, чи це подарунок, чи це інше», – сказав начальник ОВА.

За словами чиновника, наразі не можна точно стверджувати, звідки у медсестри з’явилася така нерухомість. «Це може бути спадок, подарунок чи інше. Важливо, щоб відповідні органи ретельно вивчили це питання. Я б не став коментувати деталі, поки немає офіційних висновків, це не входить до моєї компетенції», – вважає він.

Нагадаємо, працівники ДБР викрили організовану групу лікарів, які допомагали здоровим чоловікам призовного віку отримувати медичні документи, що дозволяло МСЕК визнавати їх непридатними до служби.

Зазначимо, напередодні старту жорсткої реформи МСЕКів «Главком» дослідив статки очільників обласних центрів медико-соціальної експертизи, які вони офіційно задекларували. 18 із 25 голів обласних МСЕК виявилися офіційними мільйонерами. Трійку найзаможніших відкриває керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа. Минулого року вона отримала 661,5 тис. грн зарплати, 166 тис. грн пенсії; інші її доходи – 1,15 млн грн. У банках посадовиця зберігала 678 тис. грн, $15,5 тис., 32,5 тис. євро; готівкою – 15,2 млн грн і $160 тис.

Як повідомлялося, за матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовців медично-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

До слова, Верховна Рада України сьогодні, 29 жовтня, ухвалила в цілому законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.

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Теги: корупція в Україні Одеса нерухомість майно

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