В Одесі викрито шахраїв, які прикидалися співробітниками ТЦК

Зловмисники, використовуючи військову та поліцейську форму, вимагали гроші з чоловіків призовного віку

Правоохоронці викрили групу осіб, яка видавала себе за працівників ТЦК та поліцейських. Зловмисники вимагали гроші з чоловіків призовного віку. Про це повідомляє Національна поліція

Зазначається, що схему налагодили троє одеситів та уродженець Донецької області. Вони зупиняли на вулицях чоловіків призовного віку.

Зловмисники, використовуючи військову та поліцейську форму, погрожували затриманим примусовою доставкою до ТЦК, але за гроші пропонували цього не робити. Якщо ж «затримані» відмовлялися – фігуранти застосовували фізичне та психологічне насилля.

В одному з випадків зловмисники очікували на чоловіка біля дому. Його звинуватили у нібито ухиленні від мобілізації та пригрозили доставити до ТЦК. Зловмисники притиснули потерпілого до паркану, а потім почали бити по ногах, тулубу та голові. Чоловік віддав зловмисникам $3 тис.

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Правоохоронці затримали зловмисників «на гарячому» фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Один з учасників схеми був колишній працівник міліції, який після служби був обвинувачений у кількох кримінальних провадженнях. Ще двоє з них не раз мали проблем з законом – втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, розбійний напад, крадіжки.

Зловмисників затримали «на гарячому». Правоохоронці провели обшуки, вилучивши форму, гроші, банківські картки, мобільні телефони, а також зброю, порошкоподібну речовину та інші засоби для вживання наркотичних речовин. Учасникам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині викрито російського агента, який служив у підрозділах охорони та готував нові повітряні удари по регіону. 30-річного військовослужбовця дистанційно завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ.

Фігурант намагався встановити і передати агресору місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції.

До слова, правоохоронці викрили керівника районного територіального центру комплектування на Закарпатті та заступника командира однієї з бригад тероборони. Вони пропонували військовозобов’язаному за гроші уникнути мобілізації.