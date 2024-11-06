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В Україні за рік у 2 рази зросла кількість боргів за штрафи ТЦК

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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В Україні за рік у 2 рази зросла кількість боргів за штрафи ТЦК
21 336 боргів за штрафи через порушення правил військового обліку було відкрито в Україні цьогоріч
фото з відкритих джерел

Кожен третій протермінований штраф цьогоріч сплачують

В Україні більшає боргів за штрафи, виписані через порушення правил військового обліку. Понад 21 тисячу проваджень за порушення військового обліку було зафіксовано за 10 місяців 2024 року в Україні за даними Міністерства юстиції. Це вже у 2 рази більше, ніж за весь 2023 рік. Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.

Лише кожен третій протермінований штраф цьогоріч сплачують. Переважна більшість боргів на чоловіках, проте штрафів на жінок наразі більшає.

21 336 боргів за штрафи через порушення правил військового обліку було відкрито в Україні цьогоріч.

Це у 2 рази більше, ніж за весь минулий рік: тоді до Реєстру потрапило 10 542 проваджень.

Кількість впроваджень за порушення військового обліку
Кількість впроваджень за порушення військового обліку
фото: Опендатабот

Переважна більшість боргів відкрита на чоловіків – 21 161 проваджень або ж 99%. Втім більшає жінок, які мають штрафи через порушення правил військового обліку. За рік кількість проваджень на жінок зросла у 1,4 рази: зі 121 торік до 175 цьогоріч.

Нагадаємо, військовозобов’язані мають оновити свої дані до 16 липня. Однак цей крок ще не означає автоматичну мобілізацію. Про це заявив директор Департаменту кадрової політики Міноборони України Марк Андрусяк.

Раніше у Міністерстві оборони України роз’яснили норми закону щодо оновлення військово-облікових даних і передбачених законодавством штрафів.

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Теги: борг штраф ТЦК

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