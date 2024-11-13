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Речник ТЦК відреагував на ідею розформувати військкомати

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Речник ТЦК відреагував на ідею розформувати військкомати
Роман Істомін сказав, що працівниками ТЦК та СП є цивільні особи
фото з відкритих джерел

«Працівники ТЦК – це цивільні особи», – Роман Істомін

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що із працівників військкоматів жодну бригаду створити неможливо, бо це цивільні особи. Про це він сказав на брифінгу.

«З працівників ТЦК жодної бригади створити неможливо. Працівники – це цивільні особи. З них можна створити лише якісь будівельні бригади. В ТЦК є працівники та військовослужбовці», – йдеться у заяві.

Роман Істомін додав, що щодо військовослужбовців ТЦК розпоряджень стосовно їхнього розформування немає.

Нагадаємо, Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради пропонує розформувати територіальні центри комплектування й створити з їхніх працівників понад 10 бригад для виконання бойових завдань на фронті. Про це заявила народна депутатка Юлія Яцик. Вона зазначила, Міністерство оборони вже працює над створенням рекрутингових центрів замість ТЦК. 

Згодом заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін зауважив, що ідея розформувати ТЦК і запровадити якусь нову цивільну структуру – «пустий популізм, не вартий обговорення». На думку військового, проблема полягає не в самій структурі під назвою ТЦК, а в її корумпованості. 

Теги: ТЦК ЗСУ військові Полтава війна Україна

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